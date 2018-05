Silvia Provvedi / L'ultimatum a Fabrizio Corona (Verissimo)

Silvia Provvedi, la ragazza darà l'ultimatum a Fabrizio Corona anche ai microfoni di Canale 5 ospite del salotto di Silvia Toffanin? Grande curiosità per le sue parole. (Verissimo)

Silvia Provvedi, Verissimo

Silvia Provvedi attraversa una grande crisi con Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che ha sostenuto con tutte le sue forze durante l'ultima esperienza in carcere. Le pagine di gossip si sono subito lanciate sulla coppia negli ultimi tempi per via di una possibile rottura dovuta ad un incontro fatale fra Corona e l'ex Belen Rodriguez. Silvia Provvedi affronterà anche questo dettaglio a Verissimo, dove sarà ospite questo pomeriggio di sabato, 5 maggio 2018. Per la fidanzata di Corona non ci sono dubbi che questa storia in particolare sia ormai trita e ritrita. Anche per questo non nega di aver provato un forte fastidio nel veder riemergere ancora una volta lo spettro di Belen Rodriguez come possibile movito di rottura fra lei e Corona. Per Silvia invece le cose stanno diversamente: a creare una distanza emotiva nella coppia sarebbe stata in realtà la leggerezza dell'ex re dei paparazzi. A detta della ragazza di Modena, Corona non terrebbe infatti in considerazione quali sacrifici abbia dovuto compiere e quali pressioni abbia sopportato a causa sua.

SILVIA PROVVEDI: L'ULTIMATUM A FABRIZIO CORONA

L'ultimatum c'è stato. Silvia Provvedi non è sicura di come andrà a finire la sua storia d'amore con Fabrizio Corona e soprattutto se ci sarà qualcosa da recuperare. E' tutto in forse, come ha sottolineato a Verissimo in registrazione di puntata. Per questo non riesce a dire quale sarà il futuro che attende entrambi. E' in una fase decisionale, ancora in valutazione soprattutto di ciò che vuole per il suo fututo. Per la Provvedi infatti non è scontato che nei prossimi anni voglia condividere la vita e i sentimenti con Corona. E questo nonostante sia sempre stato agli occhi di tutti la forza del loro amore, la passione con cui la ragazza non si è mai allontanata da Corona e lo ha atteso prima che venisse scarcerato. Le cose quindi dovranno cambiare perché Silvia ritorni sui suoi passi. L'ex re dei paparazzi sta cercando di recuperare e questo senza avere la certezza che la compagna possa ancora rimanere al suo fianco. Dal suo punto di vista, la situazione sentimentale della coppia sarebbe cambiata proprio in occasione della libertà ritrovata da Corona, a causa delle differenti visioni delle priorità della vita. A 24 anni, ha sottolineato nella sua intervista, non ha di certo intenzione di rovinarsi la vita.

