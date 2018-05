Simona Ventura/ Amici 2018, pazza di Biondo ma rivale della Parisi: "Posa il fiasco!"

Biondo ha conquistato Simona Ventura che è disposta a mettersi contro tutti per dire la sua sul rapper e la sua voglia di fare la sua musica, ecco cosa è successo in queste settimane

05 maggio 2018 Redazione

Simona Ventura

Simona Ventura di certo non ha bisogno di presentazioni e dopo l'incontro con Maria De Filippi tutti sanno che la sua vita è di nuovo cambiata. La conduttrice ha avuto modo di tornare in tv, alla conduzione di un programma (Selfie) e ha sfiorato anche quella di un programma sportivo in casa Mediaset in visto dei prossimi Mondiali. In attesa di tornare al timone di un programma, magari che sia davvero tutto suo, la Ventura per adesso si sta concentrando nel suo ruolo di giudice esterno di Amici e resterà in poltrona almeno fino al prossimo 2 Giugno quando andrà in scena, salvo cambiamenti, la finalissima con la proclamazione del vincitore. Tra i suoi preferiti ci sono sicuramente Biondo ed Irama, quindi i cantanti della squadra bianca, voterà sempre per loro fino alla fine? Al momento non si è ancora pronunciata su futuro del programma ma sicuramente è tutto molto chiaro.

LO SCONTRO CON ERMAL META ED HEATHER PARISI

Proprio in nome di Biondo e della sua bravura, la Ventura ha avuto modo di schierarsi anche contro i suoi colleghi e, in particolare, Heather Parisi ed Ermal Meta. I due hanno sempre messo in luce le carenze e i problemi di Biondo ma l'arrivo dell'auto tune al serale ha addirittura peggiorato le cose. Per Simona Ventura non è uno scandalo che Biondo usi uno strumento che è parte integrante della sua musica e per questo lo ha appoggiato anche durante la votazione che si è tenuta sabato scorso. Biondo ha chiesto alla commissione proprio la possibilità di usare auto tune per le sue canzoni promettendo di studiare in settimana per migliorare le sue stonature e i suoi punti deboli e, alla fine, è quello che ha ottenuto anche grazie all'appoggio della Ventura, il capitolo polemiche si è finalmente chiuso?

"POSA IL FIASCO", LA TRISTE BATTUTA ALLA COLLEGA

Posa il fiasco, questa è la frase infelice che sabato scorso Simona Ventura ha detto ad Heather Parisi rea di aver parlato troppo in settimana e non solo su Biondo ma anche contro la collega. Sicuramente le due non sono nuove al mezzo televisivo e nemmeno ai social e sicuramente la settimana scorsa se ne sono dette senza esclusioni di colpi per poi arrivare al serale con due reazioni diverse. Mentre la conduttrice ha accusato la Parisi di parlare a sproposito, sempre e comunque, e di cambiare una volta arrivata in studio, durante il serale, la showgirl ha preferito non rispondere né alle sue accuse e né nel momento in cui Biondo si è esibito. La sua opinione ormai la conoscono tutti così come è nota quella della Ventura che ama il rapper e lo ascolta anche nella sua auto, le due hanno davvero messo fine ai loro conflitti? Lo scopriremo nel serale di questa sera.

© Riproduzione Riservata.