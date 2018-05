TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO/ Su Canale 20 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 5 maggio 2018)

Terminator 2: Il giorno del giudizio, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, alla regia James Cameron.

05 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST ANCHE LINDA HAMILTON

Il film Terminator 2: Il giorno del giudizio va in onda su Canale 20 oggi, sabato 5 maggio 2018, per incollare allo schermo i telespettatori con il secondo capitolo della saga cinematografica in cui Arnold Schwarzenegger interpreta il cyborg venuto dal futuro, Terminator. La pellicola, che andrà in onda a partire dalle 21.00, è stata realizzata nel 1991 e rappresenta il sequel di Terminator uscito nel 1984 e interpretato sempre da Arnold Schwarzenegger, che veste i panni del protagonista. Protagonisti del film sono anche Sarah e suo figlio John, minacciati da un nuovo cyborg venuto dal futuro e protetti da un Terminator proveniente da un futuro più prossimo. Il personaggio di Sarah O'Connor torna ad essere interpretato da Linda Hamilton, attrice americana resa celebre proprio da questa saga e che nel corso della sua lunga carriera è poi apparsa in altri film di successo come Shadow Program - Programma segreto, Rosso d'autunno e Dante's peak: La furia della montagna. Alla regia troviamo un vero e proprio mostro sacro della cinematografia internazionale come James Cameron. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO, LA TRAMA DEL FILM

Sarah O'Connor è ormai detenuta presso una struttura detentiva psichiatrica, sorvegliata 24 ore su 24 e considerata completamente fuori di testa. Intanto suo figlio John è ormai diventato un ragazzino che, senza il supporto di sua madre, vive praticamente allo sbando. Ma il destino di entrambi sta per cambiare. Da due futuri differenti approdano altrettanti cyborg. Il primo, il più accessoriato e tecnologico, intende catturare Sarah e suo figlio John per eliminarli definitivamente. Il secondo, invece, intende salvarli. Dopo essere scampati ad un attacco sferrato dal Terminato t1000, Sarah è più che mai decisa a cambiare per sempre il futuro dell'umanità uccidendo il futuro presidente della società che porterà alla nascita di Skynet, Myles Dyson.

