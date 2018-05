Una Vita / Anticipazioni puntata 5 maggio: Fernando chiede la mano di Teresa, ma Mauro…

Una Vita, anticipazioni puntata 5 maggio 2018: Fernando chiede la mano di Teresa, che accetta la sua proposta. Tuttavia, poco più in là, Mauro osserva ogni cosa in gran segreto...

05 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Una Vita

Non sembra esserci pace per Mauro e Teresa, che in queste ultime puntate di Una Vita, complici anche le incomprensioni più recenti, si sono allontanati apparentemente in maniera irreversibile. Nella puntata in onda oggi pomeriggio, infatti, l’amata maestra di Acacias 38 riceverà una proposta di matrimonio da parte di Fernando presa dall’entusiasmo accetterà senza sapere che, poco più in là, l’uomo che ama sta assistendo inerme alla scena. Mentre Teresa sarà impegnata a costruire il suo futuro con Fernando, la puntata riprenderà esattamente da dove si è interrotta ieri, con Fabiana, completamente fasciata in un letto d’ospedale, mentre Ursula, con aria minacciosa, si avvicina con fare sospetto al suo capezzale. L’ex domestica di Cayetana, in particolare, vuole a tutti i costi che lei riveli tutto ciò che sa sulla malattia della sua ex padrona, ma fra una minaccia e l’altra sarà interrotta dall’arrivo del medico di Fabiana. Ne vedremo delle belle?

ROSINA E LIBERTO, È ANCORA AMORE?

Il ritorno di Simon a Una Vita regalerà un po’ di speranza alla povera Elvira, che farà di tutto per convincere il suo finto fidanzato a fare un passo avanti nei confronti di Rosina. La donna che Liberto ama, però, è sempre più legata ad Arturo, che dopo averla invitata a pranzo ha tutta l’aria di voler instaurare con lei un rapporto sentimentale duraturo. Inoltre, come già anticipato dalla puntata in onda ieri, anche Rosina continua a pensare a Liberto, e la sua infatuazione nei confronti del nipote di Susana sembra aver scacciato definitivamente il proposito di legarsi al facoltoso colonnello. In attesa di scoprire se Liberto e Rosina riusciranno a trovare il coraggio di amarsi nonostante tutte le avversità, vedremo Simon recarsi alla sartoria di Susana per ordinare il confezionamento di un vestito, ma la sarta, che non ha nessuna intenzione di avere a che fare con lui, lo manderà via in malo modo.

