Uomini e Donne/ "Giorgio e Gemma lasciano il programma e a settembre...": lo scoop! (Trono Over)

05 maggio 2018 Anna Montesano

Prosegue a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e Marco, il cavaliere che proprio nel corso dell'ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne le ha dichiarato di essere quasi innamorato di lei. Gemma ci va con i piedi di piombo e vuole attendere prima di buttarsi a capofitto in questa nuova storia e lasciarsi andare ai sentimenti, memore di quanto è accaduto con Giorgio Manetti. E se in tv vanno in onda le scene di questa nuova frequentazione, arrivano nuove e alquanto inaspettate indiscrezioni che vorrebbero invece Gemma pronta a lasciare Uomini e Donne proprio con Giorgio Manetti! Un'indiscrezione che pare essere poco credibile, visto quanto accaduto nelle ultime puntate, ma che invece prende piede dopo quanto visto al Maurizio Costanzo show.

Gemma e Giorgio a Temptation Island Vip?

Ecco quanto si legge su Gemma e Giorgio dal settimanale Vero, nel numero in edicola: "Un'altra indiscrezione potrebbe rivoluzionare Uomini e Donne: insistenti voci di corridoio, raccolte negli studi Elios di Roma dove si registra Uomiini e Donne, ci riferiscono che Gemma e Giorgio dovrebbero dire addio al programma nei prossimi mesi e che a settembre potrebbero trovare posto nel cast della versione Vip di Temptation Island." Ma non è tutto, perchè sul settimanale si legge: "A coinvolgerli ci sarebbe anche il progetto di una situation comedy, incentrata sulla nuova vita quotidiana dei due, sul modello dell'indimenticata Casa Vianello. Il progetto a cui la dama torinese e il cavaliere fiorentino sembrano tenere di più, però, è la loro nuova convivenza, che potrebbe precedere un ulteriore traguardo ancora più romantico ed importante: il matrimonio".

