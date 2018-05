Uomini e Donne/ Sara Affi Fella tra Lorenzo e Luigi: un passo falso svela la scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella tra Lorenzo Riccardi e Luigi Matroianni: una contraddizione della tronista svela la scelta

05 maggio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Sara Affi Fella lo ha ammesso: "Sceglierò chi mi rende serena". Una frase che sembra già contenere la risposta al dubbio del pubblico di Uomini e Donne. Rispetto a questa dichiarazione, tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni la scelta dovrebbe essere proprio il secondo citato. In più di un'occasione, la tronista ha affermato che Luigi le trasmette sicurezza e, appunto, serenità. Eppure la tronista sembra contraddirsi quando va avanti nella sue dichiarazioni fatte nel corso dell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana. “Mentre la testa ha già detto la sua – ha ammesso Sara – il cuore invece non ha ancora parlato chiaro, anche se sento che qualcosa dentro di me sta nascendo. Nella vita di tutti i giorni sono una persona molto sentimentale e tendo a lasciarmi guidare dalle emozioni”.

UNA CONTRADDIZIONE CHE SVELA LA SCELTA?

Queste parole sembrano ancora scombinare le carte, soprattutto se aggiunte alle considerazioni che la Affi Fella fa sui baci dati ai due corteggiatori: "Sono stati tutti baci sentiti che mi hanno stupito, ma ce ‘è stato uno che mi ha colpito di più e mi ha lasciato una sensazione allo stomaco diversa. - e ancora - Il problema sono io: sono ancora confusa, soprattutto dopo queste ultime puntate in cui non mi hanno fatto stare tranquilla". Ma se Sara avesse provato quel qualcosa in più durante il bacio con Luigi Mastroianni, che è in più il corteggiatore che le dona quella sicurezza e serenità che cerca, la scelta a questo punto sarebbe già arrivata. "La testa mi dice una cosa, il cuore un altro" dice ancora la tronista, confermando il presentimento di molti: la testa le dice Luigi, il cuore è invece più vicino a Lorenzo.

© Riproduzione Riservata.