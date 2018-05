Valentina Verdecchi/ Amici 2018: nuova lite con Alessandra Celentano?

Valentina Verdecchi prossima eliminata ad Amici 2018? Dalle offese ad Alessandra Celentano alla possibile uscita di scena in questa doppia sfida a squadre, cosa le è successo in settimana?

05 maggio 2018 Hedda Hopper

Valentina Verdecchi, Amici 17

Valentina Verdecchi è molto amata del pubblico ma non abbastanza da continuare il suo percorso e aspirare alla finalissima di Amici 2018. Questo lo sai lei ma lo sanno anche tutti coloro che la seguono e che in queste settimane l'hanno vista crescere. Per sfortuna o fortuna quest'anno non c'è stato Giuliano Peparini a dirigere il serale di Amici 2018 e la differenza per i ballerini si è fatta molto notare. Le coreografie sono finite in mano ai ballerini professionisti e non certo sono stati come i quadri che il direttore artistico delle passate edizioni creava per i ragazzi, in quel caso le doti di Valentina sarebbero state ancora più evidenti o sarebbero state le sue carenze a finire al centro del palco? Alessandra Celentano è sicura di questo e molto spesso ha affrontato la stessa Valentina su questo tema, il suo percorso arriverà alla fine in questa doppia sfida a squadre?

LO SCONTRO CON ALESSANDRA CELENTANO

Proprio nei giorni scorsi, il promo del serale di Amici 17 ha annunciato una doppia sfida a squadre per i ragazzi e questo potrebbe significare l'arrivo di più di un'eliminazione. In particolare, secondo gli ultimi rumors, potrebbero essere addirittura tre i ragazzi eliminati questa sera e tra questi ci sono alte probabilità che sia proprio Valentina ad uscire per i bianchi. Proprio nei giorni scorsi Alessandra Celentano è entrata in casa per chiarire la sua posizione (ancora una volta) ribadendo che il loro percorso le darà ragione e che per le offese ricevute non chiederà per lei l'espulsione visto che sarà la selezione naturale a fare il giusto. Proprio Valentina, durante uno sfogo in casetta con Luca e Zic, ha preso di mira Alessandra Celentano accusandola di essere contro di lei e di non tenere conto delle sue emozioni mentre non fa lo stesso con Bryan. Le parole usate dalla ballerina sono state davvero dure ma la Celentano ha deciso solo di parlare con lei facendole notare che, a differenza sua, non ha mai parlato di cose personali. Il discorso arriverà anche sul palco del serale di oggi?

I GIUDIZI DEL QUARTO SERALE

Valentina ha lavorato molto questa settimana per mettere insieme le coreografie in cui si esibirà questa sera ma sicuramente i giudizi dello scorso serale non sono stati davvero positivi nei suoi confronti, soprattutto da parte di qualcuno dei professori. Garrison l'ha trovata davvero brava nel suo ballo proibitivo nonostante la presenza di Stefano De Martino. Anche Goodson la trova brava e accattivante "quella gatta che piace a lui e che è venuta fuori", in tutto il pezzo è stata una roccia e finalmente è felice delle sue esibizioni. La Peparini l'ha trovata scoordinata e priva di intensità ed è per questo che spesso si fa male. La Celentano, invece, non trova una nota positiva nei ballerini dei bianchi e, soprattutto, sulla Verdecchi che non vede davvero graziata e piacevole da vedere, senza un minimo di femminilità mentre sul resto non si esprime nemmeno "con un nulla che non vuole giudicare e delle facce che non possono essere giudicate, delle esperessioni come una posseduta". Clicca qui per vedere il video del momento.

