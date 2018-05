Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 5 maggio: Silvia Provvedi, Baye Dame, Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Verissimo torna in onda oggi, sabato 5 maggio: ospiti di Silvia Toffanin sono Silvia Provvedi, Baye Dame, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Aurora Ramazzotti, Roby Facchinetti e Noemi.

05 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Silvia Toffanin

Nuovo appuntamento con Verissimo oggi, sabato 5 maggio, alle 16 su canale 5. Silvia Toffanin, da anni padrona di casa del programma più amato del sabato pomeriggio, condurrà una puntata ricca di ospiti. Da giorni al centro del gossip per la sua storia d’amore con Fabrizio Corona, Silvia Provvedi si racconta ai microfoni di Verissimo svelando i dettagli di quella che è stata definita “una vera crisi”. In vista del suo debutto come inviata del nuovo programma di canale 5 “Vuoi scommettere?”, ai microfoni di Silvia Toffanin parla Aurora Ramazzotti. Dopo la squalifica dal Grande Fratello 2018, nel salotto di Verissimo, arriva Baye Dame che è stato espulso per l’atteggiamento aggressivo nei confronti di Aida Nizar. In studio, inoltre, Roby Facchinetti, Giorgia Palmas, neo fidanzata dell'ex campione di nuoto Filippo Magnini e Noemi.

SILVIA PROVVEDI E L’ULTIMATUM A FABRIZIO CORONA

Silvia Provvedi, dopo giorni di silenzio, torna a parlare della sua storia d’amore con Fabrizio Corona. La cantante ha lasciato per qualche giorno la casa di Milano che divideva con l’ex re dei paparazzi trascorrendo qualche giorno a Modena con la sua famiglia. In molti hanno collegato la crisi vissuta dai due con l’incontro tra Corona e Belen Rodriguez. Ai microfoni di Silvia Toffanin, però, la Provvedi ha smentito. “Ho dato a Fabrizio un ultimatum - ha confessato a Verissimo -. Se non cambiano le cose ci separeremo. Lui è in una fase di recupero, ma non so se sono pronta io a recuperare. Chi vivrà vedrà. Ci tengo a dire che la mia crisi con Fabrizio non è nata dalle foto uscite di lui con Belen, è stata una pura coincidenza. La nostra crisi è nata da quando è uscito dal carcere, perché abbiamo un modo diverso di vedere le priorità della vita. Lui si è dimenticato delle promesse che mi aveva fatto”, ha spiegato la Provvedi che, a 24 anni, non ha voglia di rovinarsi la vita dietro un amore che non può darle ciò che desidera.

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS: LA PRIMA INTERVISTA DI COPPIA

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, nuova coppia del mondo dello show business, ai microfoni di Verissimo, parlano per la prima volta in tv della loro storia d’amore nata poche settimane fa. “Sono innamorata. Ho incontrato una persona sana e speciale. Io e Filippo – afferma – abbiamo una visione della vita e del futuro molto simile. Mi ritengo fortunata perché ho incontrato una persona sana, speciale, equilibrata e che mi fa anche morire dal ridere”. L’ex velina di Striscia la Notizia ha anche parlato della storia con Vittorio Brumotti: “è stata una bella storia, ma aveva un termine” racconta Giorgia Palmas “La rottura è avvenuta quasi un anno fa. E’ stata una bella storia d’amore, ma che aveva un termine”. E chiude: “Non siamo rimasti amici”.

