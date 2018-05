Vittorio Brumotti/ L'ex di Giorgia Palmas che rapporto ha ora con lei? (Verissimo)

Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia ha vissuto una storia di sei anni con la showgirl Giorgia Palmas. Quest'ultima oggi sarà ospite negli studi di Canale 5. (Verissimo)

Vittorio Brumotti, Verissimo

Fra Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas è tutto finito un anno fa, ma la loro relazione rimane uno dei ricordi più importanti per la showgirl. I due non sono riusciti a rimanere amici dopo la rottura, che ha dato ad entrambi la possibilità di intraprendere strade diverse. Per l'ex velina si è trattato di un nuovo amore, mentre Brumotti ha deciso di impegnarsi con maggior forza nel lavoro. Volto noto di Striscia la Notizia, ad inizio aprile lo spericolato inviato è stato anche testimonial di CorriAmo la Fionda, una manifestazione podistica amatoriale che si è svolta al cospetto di 2 mia partecipanti. Impossibile separarlo dalla sua bicicletta, un amore intramontabile che lo ha visto arrivare nei giorni scorsi fa alla Df Sport Specialist & Bicimania, un ciclo di eventi promossi in liguria che lo ha visto esibirsi in alcuni dei suoi trick più famosi, sia all'esterno del negozio di Milano sia al'interno.

LA RELAZIONE CON GIORGIA PALMAS

Dopo sei anni di amore impetuoso, Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas si sono lasciati nel novembre dell'anno scorso. L'inviato di Striscia la Notizia ha vissuto l'incontro fatale proprio grazie al programma di Antonio Ricci e a Paperissima Sprint. Come sottolinea Oggi, la crisi fra i due sarebbe scoppiata molto prima dell'ufficializzazione della loro rottura, confermata da alcune voci vicine alla coppia. Senza considerare che proprio in quel periodo erano scomparse dai social di entrambi le foto di coppia, l'ultima risalente al 25 maggiod el 2017, prima che entrambi decidessero di fare vacanze separate. Ed ora che Giorgia Palmas ha trovato in Filippo Magnini un nuovo amore, come ha raccontato a Verissimo, Vittorio Brumotti è riuscito a voltare pagina allo stesso modo? Nel mese di marzo l'inviato di Striscia è stato paparazzato con una misteriosa bruna, ma ad oggi non c'è stato alcun annuncio ufficiale. Quei baci romantici che hanno attirato subito lo scatto dei paparazzi sembrano rimasti ancorati ad un particolare evento della vita di Brumotti.

© Riproduzione Riservata.