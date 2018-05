WATERWORLD/ Su Iris il film con Kevin Costner e Dennis Hopper (oggi, 5 maggio 2018)

Waterworld, il film in onda su Iris oggi, sabato 5 maggio 2018. Nel cast: Kevin Costner, Dennis Hopper, Jeanne Tripplehorn, alla regia Kevin Reynolds. Il dettaglio della trama.

05 maggio 2018

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST KEVIN COSTNER

Il film Waterworld va in onda su Iris oggi, sabato 5 maggio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola d'avventura che è stata realizzata con la regia di Kevin Reynolds e narra le avventure di Mariner, un mutante sopravvissutato al cataclisma che ha sommerso parte del pianeta Terra, e che viaggia in lungo e in largo a bordo della sua nave. Grazie all'incontro con la giovane Helen, scopre dell'esistenza di Dryland, un territorio miracolosamente rimasto estraneo al cataclisma. A vestire i panni del personaggio protagonista di Mariner è il famosissimo Kevin Costner, che nel cast di Waterland è affiancato da Dennis Hopper, Jeanne Tripplehorn, Tina Majorino e Michael Jeter. A dirigere la pellicola troviamo Kevin Reynolds, famoso per aver diretto film del calibro di Fandango, Tristano e Isotta, Robin Hood - Principe dei ladri e Belva di guerra. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WATERWORLD, LA TRAMA DEL FILM

La quasi totalità del pianeta Terra è ormai sommersa dall'acqua marina. Tutta colpa di un terribile cataclisma che ha cambiato per sempre le sorti dell'umanità. Tra i pochi sopravvissuti al terribile evento c'è Mariner, un mutante dotato di branchie che gli consentono di sopravvivere anche sott'acqua. Nel suo lungo peregrinare fa la conoscenza della giovane Helena che sulla sua schiena ha tatuata la mappa per raggiungere Dryland, la leggendaria terra promessa scampata al cataclisma. Con l'aiuto di Helena ed Enola, Mariner decide di partire alla volta di Dryland, speranzoso più che mai di giungere a destinazione. Nel corso del lungo e pericoloso viaggio dovranno fare i conti con le incursioni del perfido Diacono e della sua ciurma, intenzionati anche loro a raggiungere Dryland.

