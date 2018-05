Zic, Valentina e Luca a rischio espulsione per gli insulti ad Alessandra Celentano? (Amici 2018)

Il nuovo serale di Amici 2018 potrebbe riservare brutte sorprese a Zic, Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi, responsabili di aver attaccati duramente Alessandra Celentano.

05 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Guai in arrivo per tre concorrenti del serale di Amici 2018, che con l'appuntamento in onda questa sera potrebbero essere raggiunti da un provvedimento disciplinare. I protagonisti di questa vicenda sono Zic, Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi, responsabili di aver espresso una serie di opinioni su uno dei membri della commissione interna, Alessandra Celentano, e di essere stati nei suoi confronti poco clementi. I tre allievi della scuola di Maria De Filippi, infatti, ai giudizi personali - e del tutto legittimi - nei confronti della loro insegnante hanno aggiunto degli attacchi molto duri, mandando su tutte le furie il pubblico del daytime e chi, in queste ultime ore, continua a chiedere per loro un provvedimento di espulsione esemplare. Di conseguenza, fra poche ore i protagonisti di questa vicenda potrebbero essere raggiunti da un duro comunicato, che se da una parte potrebbe segnare profondamente il loro percorso artistico nelle ultime fasi del serale, dall'altra potrebbe portare a un'inattesa eliminazione.

AMICI 2018: GLI INSULTI AD ALESSIA CELENTANO POTREBBERO COSTARE CARO...

A scatenare i duri attacchi di Valentina Verdecchi, Luca Capomaggi e Zic nei confronti di Alessandra Celentano è stata una presa di posizione dell'insegnante, che ripercorrendo il passato difficoltoso del suo "pupillo" Bryan Ramirez, ha sottolineato il suo carattere estremamente "sensibile". Questo concetto, però, non è andato già alla ballerina della squadra bianca, che proprio sul tema della sensibilità sente di non essere seconda a nessuno: "Perché noi non abbiamo avuto una sensibilità, noi siamo andati a piangere quando lei ci ha trattato in maniera poco consona a livello personale e artistico? - afferma Valentina nel filmato diffuso da Mediaset negli ultimi giorni - Poverino Bryan de che? Anche io sto sola, ho solo mio figlio (…) Lei tratta male persone che veramente hanno avuto cose gravi. Lei ha stancato". Ma ad attaccare ancora più duramente l'insegnante di danza sono stati Luca e Zic, il primo reo di aver utilizzato termini del tipo "Ma v********o" e "sta a dì na marea di str*****e", il secondo colpevole di aver definito la sua insegnate come "un'arpia" e il suo collega, Bryan, come un "caso umano". Ci saranno dei provvedimenti nel corso del serale in onda questa sera?

PROVVEDIMENTI IN ARRIVO?

Alessandra Celentano, nel replicare agli attacchi ricevuti dai tre allievi della squadra bianca, ha confermato di non voler chiedere l'eliminazione di nessuno di loro (qui il video) e di voler invece attendere che la selezione del serale di Amici 2018 faccia il suo corso; tuttavia, sono in molti a chiedere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi della scuola di Maria De Filippi, i quali si sono resi responsabili di una serie di attacchi profondamente irrispettosi del ruolo che la Celentano ricopre. A pesare come dei macigni su Valentina, Zic e Luca sono soprattutto quelle frasi che hanno tutta l'aria di andare sul personale, tralasciando invece le divergenze tutto sommato accettabili in un contesto come Amici; inoltre, secondo Alessandra Celentano, i tre continuerebbero a inciampare sempre sullo stesso errore, persino dopo essersi scusati più e più volte e anche con sincero pentimento. Ci saranno delle espulsioni nel corso del serale di questa sera? Per il momento, il format ha annunciato due eliminazioni, che dopo due settimane prive di esclusioni dovrebbero avvenire seguendo il corso naturale della sfida.

