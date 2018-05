Zic e Valentina stanno insieme?/ Serale Amici 2018: Alessandra Celentano insinua il dubbio… (5 maggio)

Zic e Valentina stanno insieme? Serale di Amici 2018: Alessandra Celentano insinua il dubbio con una frase rimproverando la ballerina della Squadra Bianca...

05 maggio 2018 Valentina Gambino

Zic e Valentina, nuova coppia ad Amici?

Zic e Valentina della Squadra Bianca di Amici stanno insieme? Ad insinuare il dubbio ci ha pensato Alessandra Celentano dopo una sfuriata di coppia che ha visto protagonista anche il ballerino Luca. Gli allievi del serale infatti, hanno usato delle bruttissime parole nei confronti della docente di danza tanto da farla intervenire faccia a faccia. “In questo momento non mi interessano le scuse. La cosa che avete sempre frainteso è che io non parlo mai di voi come persone”, ha esordito la nipote del molleggiato. “Io parlo sempre di voi come ballerini. Invece voi parlate di me come persona, offendete”, ha continuato. Poi la prof ha parlato con Valentina: “Tu sei sola, tuo figlio ti manca è una scelta tua restare qui. Puoi andartene quando vuoi, posso comprendere che tu soffra. Le offese che voi avete fatto sono sul personale. Io potrei chiedere l’eliminazione per voi. Non lo faccio perché aspetto che la cosa avvenga in modo naturale […] Prendetevi le vostre responsabilità”. E di seguito, il dubbio clamoroso parlando anche del comportamento di Zic: “Probabilmente è talmente accecato dall’amore per te (Valentina, ndr) e avrà perso la testa pure lui perché ha detto cose agghiaccianti”.

Zic e Valentina, nuova coppia ad Amici 2018?

Dopo le dichiarazioni di Alessandra Celentano, sul web le voci di una possibile storia tra Valentina e Zic, si rincorrono una dopo l’altra. Questa sera Maria De Filippi aprirà una bella parentesi dedicata al gossip? Proprio tra qualche ora il cantante potrebbe seriamente essere a rischio eliminazione specie per Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi che ne apprezzano le qualità da autore ma non da interprete. Anche Valentina come ben sapete, non gode di certo della stima di Alessandra Celentano e in più di una occasione ha dimostrato di non apprezzarla come ballerina. Stasera ci saranno due eliminazioni e la presunta coppia di neo fidanzatini potrebbe seriamente rischiare di uscire dal talent show che li ha visti protagonisti in queste prime serate del sabato. Secondo le indiscrezioni, Valentina e Zic dovrebbero essere entrambi single e la loro fortissima complicità potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più forte.

© Riproduzione Riservata.