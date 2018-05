AIDA NIZAR, GRANDE FRATELLO 2018/ Lucia Bramieri sbotta contro la spagnola: "sei contro le donne"

Aida Nizar, Grande Fratello 2018: la spagnola si offende per delle battute degli altri concorrenti e inveisce contro Lucia Bramieri che sbotta e contrattacca.

06 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Aida Nizar

Scoppia nuovamente la guerra nella casa del Grande Fratello 2018. Per regalare un sabato sera alternativo a tutti gli inquilini, il Grande Fratello aveva regalato una cena a base di pizza. A tavola, Aida Nizar si è presentata con una bottiglietta piena di un miscuglio di cibo e ha successivamente mangiato la pizza con la marmellata. A tavola, tutti i concorrenti hanno cominciato a prenderla in giro. A far partire il tutto sarebbero stati Lucia Bramieri e Luigi Favoloso. La prima le avrebbe puntato il dito contro parlando del burro e della marmellata mentre il secondo facendo riferimento al cocktail. Rendendosi conto di essere presa in giro, Aida si è alzata dalla tavola preferendo stare sola. Veronica, Alessia e Mariana cercano di farla ragionare. La Prete cerca di spiegarle il motivo di certe battute. “Devi stare più tranquilla, non puoi prendertela per queste cose. Pensa a te”, aggiunge Veronica mentre Mariana le dice – “Non puoi prendertela per tutto”. Aida, però, sbotta: “tutto quello che faccio viene giudicato. Non potete dirmi come mangiare”, afferma la spagnola arrabbiatissima con Luigi e Lucia Bramieri che considera due persone cattive.

AIDA NIZAR CONTRO LUCIA BRAMIERI

Ad infuocare l’atmosfera è stata una frase di Alberto che ha rivelato a Lucia Bramieri un commento di Aida Nizar la quale avrebbe offeso, dal punto di vista fisico la Bramieri. In camera da letto, Aida ha puntato il dito contro Lucia Bramieri accusandola di essere la rovina della casa e di istigare gli altri contro di lei. Nell’ascoltare quelle parole, la Bramieri è esplosa: “tu sei contro le donne. Sei una persona cattiva dal momento che dici ad un’altra donna che fa schifo. Da domani, quando parli con mei, chiamami Signora Lucia Bramieri e dammi del lei”. La nuora di Gino Bramieri si è poi lasciata andare alle lacrime così come Aida che, sotto le coperte, si è lasciata andare ad uno sfogo. A cercare di consolarla e di calmarla sono stati Filippo e Lucia. Quest’ultima che non ha mai nascosto la sua insofferenza nei confronti della spagnola, dopo averle dato dell’acqua, le ha detto: “io sono l’ultima persona che dovrebbe essere qui, ma calmati, respira e dormi. Domani sarà un altro giorno e andremo avanti”, ha detto la Orlando. Dopo essersi calmata, Aida è rimasta sotto le coperte. Cosa succederà oggi?

