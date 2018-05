AMORE E TACCHI ALTI/ Su Rai 1 il film con Lisa Martinek (oggi, 6 maggio 2018)

Amore e tacchi alti, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 6 maggio 2018. Nel cast: Lisa Martinek, Thomas Heinze e Peter Jordan, alla regia Neelesha Barthel. Il dettaglio della trama.

Amore e tacchi alti, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 6 maggio 2018 alle ore 17,00. Si tratta di una commedia di produzione tedesca girata nel 2017 dalla regista Neelesha Barthel il cui titolo originale è Ein schrecklich reiches Paar. Le scene sono state girate a Berlino, in Germania ed il cast è formato da Lisa Martinek (Eva Klüber), Thomas Heinze (Rainer Klüber), Peter Jordan (Pepe Benning) e Rafael Gareisen (Franz). Lisa Martinek e Thomas Heinze sono due attori molto noti e prolifici in Germania, dove hanno lavorato a molte produzioni televisive. In Italia sono noti in quanto sono apparsi in alcune puntate di telefilm di produzione tedesca esportati anche nel nostro Paese, come Tatort e Il Commissario Schumann. Neelesha Barthel è una regista tedesca che ha lavorato anche come attrice, recitando in lungometraggi per il grande schermo, due dei suoi lavori più noti sono il film di fantascienza Pandorum - L'universo parallelo (2009) in cui recitava al fianco di Dennis Quaid, e Samsara (2001). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMORE E TACCHI ALTI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Eva e Rainer sono una coppia sposta all'apparenza molto affiatata. I due sono molto benestanti e per questo Eva si ritiene una donna fortunata, può togliersi ogni capriccio e Rainer le fa fare una vita da regina. Il mondo però le crolla addosso quando, a seguito di un evento di beneficenza in cui Eva commette un errore, Rainer le chiede il divorzio. La cosa ancora più sconvolgente per la donna è scoprire di non aver diritto nemmeno ad una minima parte dei molti beni del marito. Ben decisa a non restare a bocca asciutta, Eva ricorre ad una misura estrema, decide infatti di inscenare il suo rapimento e di chiedere un riscatto come buonuscita. Ma non tutto andrà esattamente come aveva sperato...

