ANNA TATANGELO/ Dopo l’addio a Gigi D’Alessio un nuovo album e il tour (Che tempo che fa)

Anna Tatangelo ha condiviso l'amore con Gigi D'Alessio per tanti anni, ma ora torna alla musica con un nuovo album e un tour che la porterà in tutta Italia

Anna Tatangelo ha condiviso l'amore con Gigi D'Alessio per tanti anni, ma è sempre esistito una sorta di terzo incomodo nel loro rapporto. Si tratta della musica, come dimostra la realizzazione di Chiedere scusa, il singolo già in rotazione radiofonica e che anticiperà l'uscita dell'ultimo disco della cantante, previsto al lancio il prossimo settembre. Anna Tatangelo ne parlerà questa sera a Che tempo che fa su Rai 1, nel salotto di Fabio Fazio. Sono trascorsi diversi anni dall'ultimo lavoro discografico dell'artista, che ha vissuto gli ultimi mesi all'insegna degli impegni televisivi. Lo dimostra per esempio la recente vittoria a Celebrity Masterchef, lo spin-off del programma di Sky Uno. Abbandonati gli impegni sul piccolo schermo, l'artista ritorna quindi a concentrarsi sulla musica, grazie a un brano scritto da Matteo Buzzanda e che vede la produzione di Mattia Panzarini e Placido Salamone. Importante testimone del cambiamento musicale della cantante, della sua maturità e ritrovata energia.

ANNA TATANGELO, NUOVO ALBUM E TOUR IN ARRIVO

Non si tratta di una casualità, dato che in questi mesi si sta preparando al tour estivo che la vedrà girare per l'Italia, in seguito ai due live realizzati in Germania. Al centro del brano un importante tema per l'artista, il tempo giusto per realizzare ogni cosa. Per lasciarsi andare e per fermarsi, ma anche per ritornare in pista grazie all'ascolto attivo di se stessi, come sottolinea Tv, Sorrisi e Canzoni. Per Anna Tatangelo non è stato di certo semplice dire addio al suo Gigi D'Alessio. Un rapporto che ha fatto discutere e allo stesso tempo sognare l'Italia e che si è concluso in seguito a una grande crisi della coppia. E ora per la cantante è arrivato il momento di guardare avanti verso il proprio futuro, sia per quanto riguarda la sua carriera professionale, sia per i sentimenti.

I PROGRAMMI PER IL FUTURO

La rottura con D'Alessio non è stata facile da digerire, ha confessato la Tatangelo a Il Giorno, soprattutto nella fase iniziale in cui ha sofferto molto. Un periodo in cui la cantante ha sperato che il compagno di vita rivestisse i panni virtuali di Principe Azzurro per riprenderla con sé. "Separarsi non vuol dire necessariamente odiarsi", sottolinea sicura che il figlio Andrea abbia contribuito a rendere ancora unita l'ex coppia. Nessun obbiettivo per ora dal punto di vista romantico, dato che ha deciso di aggrapparsi alla musica, al suo lavoro. "Ricomincio dalla musica", ha evidenziato con determinazione, sicura che sia diventata la sua ancora di salvezza, così come una sorta di diario a cui confidare tutto ciò che stava vivendo in quel periodo. E perché no, anche aprire un ristorante in Sicilia fa parte dei progetti futuri della Tatangelo. Un desiderio maturato grazie alla vittoria a Celebrity Masterchef e che la riporta indietro nel tempo, a quando a soli 15 anni ha tenuto il suo primo concerto.

