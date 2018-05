ARIANNA ALESSI/ Al fianco di Renzo Rosso con Only The Brave Foundation (Che tempo che fa)

Arianna Alessi

ARIANNA ALESSI, AL FIANCO DI RENZO ROSSO NEL SOCIALE

Al fianco di Renzo Rosso non può mancare la compagna Arianna Alessi, incontrata in Sardegna al Billionaire. Importante il supporto della donna al fianco del big della Diesel, soprattutto in materia di solidarietà: alla guida della Only The Brave Foundation c'è infatti proprio la Alessi, che ama condividere con il compagno qualsiasi impresa di questo stampo. A 42 anni d'età, ha già all'attivo negli ultimi mesi due importanti goal a sostegno della comunità italiana: la ricostruzione della scuola media di Sarnano (di cui si parlerà a Che tempo che fa con la presenza tra gli ospiti di Andrea Bocelli) e la realizzazione de La Casa sull'Albero, una struttura che unisce i genitori che vogliono intraprendere il percorso di adozione e affidamento e i bambini che hanno bisogno di trovare una famiglia. Una vera e propria regina del no profit la Alessi, come l'ha definita il Corriere della Sera, ma anche una compagna divertente per Rosso. Lo dimostra la decisione della coppia di vestire i panni di Fedez e Chiara Ferragni durante lo scorso Carnevale, quando hanno colorato il Sabato Grasso con la loro idea.

L’ATTIVITÀ CON ONLY THE BRAVE FOUNDATION

Arianna Alessi ha contribuito a dare una sferzata innovativa alla Only The Brave Foundation, realizzata dal compagno Renzo Rosso e volta alla solidarietà. Dopo aver assunto la guida della fondazione poco più di un anno fa, ha mantenuto fede all'impegno di impatto sociale e sostenibilità con costi amministrativi che ruotano attorno allo zero e che rappresentano una vera rarità nel settore, come ha confermato a Il Corriere della Sera. L'impatto positivo è innegabile, anche se la Alessi ammette di essere rimasta per lungo tempo concentrata più sull'Africa che in Italia e il resto del mondo. L'intervento è stato ampliato solo in un secondo momento e ha visto il coinvolgimento dei dipendenti e di tutto il gruppo, una vera e propria impresa che ha realizzato anche grazie all'insegnamento ereditato in famiglia e agli studi maturati nel settore finanziario grazie a Interbanca. Immancabile anche il sostegno a San Patrignano, di cui la Alessi è Ambasciatrice, dove l'intervento della compagna di Rosso è diretto verso i ragazzi e verso le imprese sociali, che vengono verificate seguendo dei parametri rigorosi.

