Alberico Lemme/ Dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone, presenta nuova ricette (Domenica Live)

Alberico Lemme a Domenica Live: dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone, torna nello studio di Barbara d'Urso per presentare nuova ricette per l'estate. Le ultime notizie

06 maggio 2018 Silvana Palazzo

Alberico Lemme a Domenica Live

Alberico Lemme torna a Domenica Live: il farmacista presenterà nello studio di Barbara d'Urso le sue nuove ricette per l'estate. Negli ultimi giorni si è parlato proprio dei nuovi progetti di Lemme. Secondo il settimanale Oggi potrebbe collaborare con Francesca Cipriani. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 starebbe valutando la possibilità di diventare la nuova testimonial del farmacista. Chissà se Lemme parlerà anche di questo nella puntata di oggi di Domenica Live. Di solito fa scalpore con dichiarazioni discutibili in tema di salute e prevenzione. Il farmacista di Desio, reso celebro dalla cosiddetta Filosofia Alimentare, ha definito inutili le analisi del sangue. L'affermazione ha subito infiammato la platea degli ospiti: particolarmente violenta è stata la reazione dell'opinionista Raffaello Tonon e del professor Pietro Lorenzetti, chirurgo estetico. La polemica era partita dall'analisi del caso di un paziente di Alberico Lemme che è riuscito a perdere ben 75 chili.

ALBERICO LEMME A DOMENICA LIVE DOPO LE POLEMICHE

«Il divertimento è assicurato», così Alberico Lemme ha annunciato la sua presenza nella puntata di oggi di Domenica Live. Probabilmente il farmacista non parlerà solo delle nuove ricette dell'estate, visto quanto ha anticipato sulle pagine del suo sito ufficiale. «Metterò molti puntini sulle “i” perché il Sistema ha attuato una vera campagna di falsa informazione-diffamazione contro il sottoscritto. Ricordo a tutti che non si può “fermare il vento con le mani”», ha scritto Lemme. Sul suo sito ha anche annunciato che «in data 23 marzo 2018» il suo avvocato «ha depositato la mia querela contro Raffaello Tonon e il l'11 Aprile 2018 quella contro Alessandro Cecchi Paone». I toni usati da Lemme per spiegare la sua scelta sono molto duri: «Questi saccenti del piffero devono pensare 10 volte e poi sciacquarsi la bocca con l'olio di ricino prima di sproloquiare sul mio metodo che nemmeno conoscono e prima di gettare discredito e fango sulle mie che sono Verità scientifiche».

