Amici serale 2018, eliminati e vincitore/ Carmen e Emma in bilico (quinta puntata)

Andiamo a rivivere i momenti salienti della quinta puntata di Amici 2018. Ecco gli eliminati e il resoconto completo. Valentina, Matteo, Zic e Luca ai saluti. Irama vincitore.

Amici 17

Nella quinta puntata del serale di Amici 2018 si è verificata una quadrupla eliminazione. Dopo due settimane tranquille per i ragazzi della scuola, i professori hanno deciso di metterli alla prova duramente e per alcuni di loro è arrivato il momento di lasciare il programma. La prima parte della puntata racconta la sfida vinta dalla squadra blu coi bianchi, col 53% delle preferenze. Il pubblico ha poi proclamato Einar come vincitore della prima parte del progamma, con Matteo sconfitto dal confronto. I concorrenti rimanenti delle due squadre sono finiti a rischio eliminazione, costringendo le due commissioni ad esprimersi per arrivare ad un verdetto definitivo. La prima concorrente eliminata è stata la ballerina Valentina. Poi è arrivato il turno di Matteo, per il dispiacere di Giusy Ferreri. Il ragazzo ha voluto ringraziare Rudy Zerbi, malgrado le molteplici incomprensioni: "Alla fine mi ha spronato a fare meglio". Infine anche Zic e Luca sono stati eliminati definitivamente dalla fase serale.

Amici serale 2018: Emma vs Carmen senza esito, polemica Meta-Zerbi

Nella seconda fase della quinta puntata, la commissione ha indetto una sfida tra Emma e Carmen. Le due cantanti hanno dato del loro meglio, tanto da spingere i professori a tornare sui propri passi e non eliminare nessuna delle due allieve. In realtà era stato Rudy Zerby a chiedere la sfida, quindi - avendo i suoi colleghi avallato la sua scelta precedente - dovranno comunque esprimersi sul futuro delle ragazze. Irama, invece, viene proclamato il vincitore della quinta puntata. Luca Tommassini ha voluto premiare Bryan, portandolo direttamente alla puntata successiva. La polemica per la sfida tra Emma e Carmen si è poi riaccesa nel finale con Ermanl Meta che non le ha mandate a dire al collega della commissione Rudy Zerbi: "Dici che sono simili ma non è vero, rappresentano due mondi diversi. Da musicista e da scrittore di musica non mi verrebbe da scrivere la stessa cosa per entrambi perché a tuo dire ‘sovrapponibili'". La stessa Celentano si è detta in seria difficoltà, tanto che il responso non è arrivato.

Giuseppe, il bambino ad Amici per la sorpresa a Ermal Meta

Tra i tanti bei momenti della serata c'è stato l'abbraccio tra Ermal Meta e il simpaticissimo bambino Giovanni. Tutto succede durante la gara tra la squadra bianca e la squadra blu, con Ermal che canta Vietato Morire assieme ad Einar. Ad un certo punto, a sorpresa, sale sul palco il piccolo, che si prende la scena e comincia a cantare. Meta si commuove e alla fine spiega il perchè della sua emozione: "Vi presento Giuseppe, ha solo 8 anni ma ha il coraggio di stare qui sul palco a cantare. Mi ha ricordato me". Durante la puntata la conduttrice spiega che alcuni giorni fa, il bimbo calabrese aveva raggiunto Ermal alle prove di un concerto a Milano, cominciando a cantare con lui. Poi si è esibito dal vivo, davanto a diecimila persone senza nessun timore. Ermal lo tiene in braccio fino a mezzanotte, prima di un altro tenero abbraccio che il pubblico accoglie con un boato da stadio.

Le parole degli eliminati

Ecco le parole dei concorrenti eliminati nella quinta puntata del serale di Amici 2018. La prima a lasciare il talent show di Maria De Filippi è stata Valentina, che con gli occhi lucidi ha salutato tutti i professori e i compagni: "Ringrazio tutti gli addetti ai lavori, il dottore che mi è stato vicino, ci avrei tenuto a fare il mio pezzo sulla canzone ‘Vogue', perché lì ero veramente io. Mi dispiace tanto, mi piange il cuore solo per quello". Matteo, invece, si becca le parole energiche di Giusy Ferreri, che accetta incredula il verdetto: "Matteo mi dispiace tantissimo, farai tanta strada e te lo meriti". Lo stesso Matteo ha dimostrato grande sportività con le sue parole: "Ringrazio tutti, i coach che ci preparano tutti i giorni e ci vedono piangere e ridere. Ringrazio Rudy perché serve sempre avere qualcuno che ci critica". Zic lascia con dispiacere, ma non è rimasto sorpreso per il verdetto: "Me lo aspettavo. Anch'io ringrazio tutti, ringrazio i professori dal primo all'ultimo, anche se ci sono stati degli attriti. È stato un bel percorso, saluto tutti". Anche Luca saluta tutti con affetto prima di lasciare il programma.

