Ascolti TV 5 maggio/ La semifinale di Ballando batte il serale di Amici: il team “De Filippi” esulta lo stesso

Ascolti TV 5 maggio 2018: La semifinale di Ballando con le stelle 13 batte il serale di Amici 17: il team di Maria De Filippi esulta lo stesso ma il pubblico dice la sua.

06 maggio 2018 Valentina Gambino

Chi ha vinto la gara degli ascolti TV di sabato 5 maggio 2018? Sulla rete ammiraglia di Casa Rai è andata in onda la semifinale di Ballando con le stelle 13 mentre su Canale 5, Maria De Filippi e la quinta puntata del serale di Amici 17, hanno allietato ancora una volta il pubblico. Dopo due pareggi, questa volta il programma dedicato ai talenti giovani, si è portato a Casa un risultato un poco migliore rispetto alla scorsa puntata. Nonostante questo, lo show si presenta un mezzo flop anche perché, con la chiusura intorno all’1.15 e un comparto ospiti apparentemente eccezionale, la Queen avrebbe dovuto “sbancare”. Ed invece non è accaduto questo. La quinta puntata ha concluso ottenendo un ascolto medio di 3.8 milioni di spettatori con share che ha sfiorato il 21% (per l’esattezza 20.90). Nelle ultime settimane il programma aveva subìto un vero corro e lo scorso appuntamento è stato il meno visto di sempre concludendo con una media di (soltanto) 3 milioni e mezzo di telespettatori.

La semifinale di Ballando con le stelle 13 si difende discretamente con 3.840.000 spettatori e share del 20.50%. Ottimo risultato invece per la sua anteprima che ha superato i 4.2 milioni con share del 18.50% battendo Striscia la Notizia in onda in contemporanea su Canale 5. Il prossimo sabato sera Milly Carlucci si prenderà una pausa in attesa della finale e passerà la palla all’Eurovision Song Contest 2018 che vedrà partecipare Ermal Meta e Fabrizio Moro in gara con “Non mi avete fatto niente”. Chi ha vinto – in sintesi – tra il serale di Amici e la semifinale di Ballando con le stelle? Si parla di potenziale pareggio anche se la vittoria globale in sovrapposizione (seppur per poco) è andata in favore dello show di danza di Rai1. Eccovi in dettaglio i dati: Ballando con le stelle ha conquistato il 20,5% e 3 milioni 841 mila telespettatori, mentre Amici su Canale il 20,9% e 3 milioni e 809 mila spettatori milioni di spettatori.

Nonostante questo, per Elisabetta Soldati lo show di Maria De Filippi avrebbe “stravinto”. Ecco cosa scrive su Instagram: “Sul target 15-64 @amiciufficiale vola al 23,69% di share mentre @ballando si ferma al 13,36% sul pregiatissimo target di età 15-34 anni @amici supera il 31% di share mentre il competitor si accontenta del’8,57% di share”. Gli internauti però, non la pensano esattamente come il braccio destro della Queen: “Solo di share in termini di ascolti ha vinto ballando ma voi avete chiuso un’ora dopo!”, “Amo il vostro ostentare vittorie che non esistono. Ma si sa siete di parte non potete andare contro a chi vi dà da mangiare ma non fate una bella figura ostentando così e non mettendovi in discussione”, “Adoro il vostro sbandierare numeri e vittorie inesistenti. Ieri avete inventato quella ridicola sfida finale per poter allungare e chiudere un'ora dopo”.

