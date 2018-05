Ballando con le stelle 2018, eliminati e finalisti/ Semifinale: Ivana Trump candida Ivanka alla Casa Bianca

A Ballando con le stelle 2018, i superospiti si sprecano. Si parte da Ryan Reynolds e Josh Brolin, per finire a Ivana Trump e Rossano Rubicondi. La gara prosegue con una doppia eliminazione.

06 maggio 2018 Rossella Pastore

Ballando con le stelle, il cast della tredicesima edizione

La semifinale di Ballando con le stelle si apre con un flash mob in stile country. Il gruppo è fuori dall'Auditorium: "Non ci entrano!". Paolo Belli ne accompagna alcuni in studio: "Tutti è impossibile". Si chiamano Western Spirit, e giocano in casa: "Hanno una scuola di ballo a Roma". Chiuso il sipario (o siparietto), si parte con la gara. La prima tranche consiste nell'imitazione di un animale: ridicolo, ma tant'è. Iniziano le meduse Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Niente male: scenografi e costumisti fanno un ottimo lavoro. Ma Mariotto è deluso: "Un gabbiano (lui) che insegue la medusa (lei)". Seguono le aquile Bocci e Tripoli. Il loro travestimento è quasi carnevalesco, e la performance è altrettanto buffa. "Un Renato Zero vintage". Calzante la definizione di Canino. Prima della pubblicità, l'annuncio: "Nathalie e Simone saranno due ragni". Imperdibile.

Milly Carlucci accoglie in studio "due grandi star del cinema internazionale". Si tratta di Ryan Reynolds e Josh Brolin, che scendono in pista affiancati dalle ballerine. Si parla di Deadpool: "E' un supereroe un po' strano, fuori di testa. Come me. Però io ho un filtro: a volte potrei dire delle cose tremende". Vai pure, Ryan: questa è la serata giusta. Josh: "Ryan cercava un nemico coi fiocchi: l'ha trovato in me. E poi sono muscoloso, l'antagonista ideale". Quando si dice: tutto muscoli e niente cervello. E no – fidatevi – la definizione non è in alcun modo correlabile a Rossano Rubicondi. Il toy boy di Ivana Trump fa del suo meglio, in pista. Ma non brilla: la vera star, nella coppia, è lei. Degna di nota la candidatura di Ivanka: "Somiglia molto al papà [Donald, N.d.R.], sarebbe un'ottima Presidente. Si sta allenando, alla Casa Bianca".



Ciacci si è sempre sentito una principessa: "Finalmente posso farla!". Per inciso, il principe è Todaro: chissà se è d'accordo. Fatto sta che il valzer di stasera è tutt'altro che nobiliare. Parola d'ordine: mal assortiti. Non solo: la loro esibizione fa da pretesto alla ressa. Per la Bruzzone, è "assurdo" che Mariotto si batta contro il cyberbullismo: "Non ha senso, non c'entra niente". Guillermo risponde: "Come te qua dentro". La replica è piccata: "Può darsi che io non c'entri niente, ma il posto me lo sono guadagnato. Il tuo, invece, potrebbe saltare". La classifica finale è così composta: dal basso, Nathalie Guetta, Massimiliano Morra, Akash, Cesare Bocci, Francisco Porcella, Giovanni Ciacci, Giaro Giarratana, Gessica Notaro. Tesoretto a Ciacci e Guetta; eliminati Morra e Akash.

© Riproduzione Riservata.