BIANCA ATZEI, GRAVE LUTTO: È MORTA LA NONNA/ "Hai un angelo che dal cielo ti protegge", il sostegno dei fan

Bianca Atzei, grave lutto: emozionante commento social e il pensiero al padre dopo la morte dell'amata nonna Esterina, volata in cielo. Le parole della cantante.

06 maggio 2018 - agg. 06 maggio 2018, 18.14 Emanuela Longo

Bianca Atzei

Un dolore immenso, quello che ha colpito nelle ultime ore Bianca Atzei per via di un grave lutto in famiglia. L'amata nonna Esterina, infatti, è volata in cielo, come ha scritto la stessa cantante e questo ha provocato una immensa ferita soprattutto nel padre dell'ex naufraga. A lui è andato il suo commosso messaggio d'amore e di vicinanza. Immancabile il sostegno dei suoi fan. In tanti hanno condiviso questo momento di grande dolore, vissuto da molti utenti che hanno ribadito le sue parole con le quali ha voluto sottolineare la grande importanza dei nonni. Un'importanza che purtroppo la si comprende solo in età adulta, quando forse è spesso troppo tardi. "Condoglianze so il dolore e il vuotò che stai provando forza Bianca lei è lì con te", si legge tra i commenti sotto la sua foto su Instagram. "Hai un angelo in più che dal cielo ti protegge", aggiunge. C'è però anche chi è rimasto molto colpito per le parole che ha riservato al papà: "Da padre, mi piacerebbe sentirmi dire le stesse parole", scrive un utente. Una grave perdita, per la Atzei, che sopraggiunge dopo l'importante esperienza televisiva minando nuovamente la serenità della fragile ma forte cantante. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LUTTO PER BIANCA ATZEI: È MORTA LA NONNA

Con una foto in bianco e nero, Bianca Atzei ha reso partecipi i suoi follower su Instagram di un lutto molto grave. "Questa mattina la mia nonnina è volata in Cielo insieme a tutti gli altri Angeli", ha esordito la cantante ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi nel lungo post allegato alla foto in bianco e nero che la vede insieme al padre in Honduras, nel corso della sua esperienza nel reality di Canale 5. Bianca piange oggi la scomparsa dell'amatissima nonna Ester alla quale era molto legata. Di fronte ad un lutto così importante, la Atzei ha riflettuto sull’importanza dei nonni, tale da comprenderla solo una volta che si diventa adulti, “quando sei consapevole che il valore della Famiglia è la base della tua sopravvivenza”. Una consapevolezza che la stessa cantante definisce talvolta “disarmante”, soprattutto quando ti pone di fronte ad una realtà difficile da accettare, “come sentire mio papà piangere per la sofferenza mi lascia senza forze”, ha aggiunto. Proprio al padre, protagonista insieme a lei di uno scatto che ha rappresentato un momento molto importante e di ricongiungimento per la stessa Bianca, la cantante ed ex di Max Biaggi ha voluto dedicare un pensiero nel medesimo post social: “Papà ti voglio dire che ci sono io sempre e per sempre e cercherò di riempirti il cuore anche per la parte mancante di tua mamma”, ha scritto. Quindi ha voluto salutare ancora una volta l’amata “nonna Esterina”: “È bello pensare che mia nonna si sia rincontrata con mio nonno...magari in un posto dove l’odio e la cattiveria non esistono. Dove esiste solo amore e serenità”, ha chiosato.

BIANCA ATZEI E L’AMORE PER IL PADRE

Bianca Atzei non ha mai nascosto la grande importanza che ha per lei la famiglia, a partire dal rapporto con il padre, al quale ha voluto dedicare un pensiero di affetto via social in seguito alla morte della nonna, madre del genitore. Durante la sua permanenza in Honduras, la Atzei aveva spiegato e rivelato il delicato rapporto con il padre, raccontando tra le lacrime: "Sembra faccia fatica ad abbracciarmi. Vorrei che lui fosse con me presente, che mi desse più importanza e affetto come l'uomo che scelgo sempre vicino a me". Anche dopo queste sue toccanti dichiarazioni, la produzione del reality di Canale 5 aveva deciso di farle una emozionante sorpresa facendo approdare sull'Isola il padre che ha così potuto riabbracciare e baciare. Proprio quell'incontro è immortalato nella foto che oggi fa da sfondo al toccante messaggio dedicato alla nonna. Al padre, dedica oggi Bianca tutta la sua vicinanza sperando di poter colmare, con la sua costante presenza, un vuoto enorme lasciato dalla scomparsa della madre.

