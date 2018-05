CLEVELAND ABDUCTION/ Su Rete 4 il film con Taryn Manning (oggi, 6 maggio 2018)

Cleveland Abduction, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 6 maggio 2018. Nel cast: Taryn Manning, Raymond Cruz, alla regia Alex Kalymnios. Il dettaglio della trama.

06 maggio 2018

il film thriller in prima serata su Rete 4

NEL CAST TARYN MANNING

Cleveland Abduction, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 6 maggio 2018 alle ore 21.20. Rete 4 punta tutta la sua serata al pathos di un film con le tematiche espresse e non si esimerà di tenere incollati i telespettatori alle poltrone. 'Cleveand Abduction' (abduction significa rapimento) è una pellicola datata 2015, uscita nei circuiti televisivi per il canale satellitare americano Lifetime la cui sceneggiatura fu affidata al teleplayer Stephen Tolkin. Quindi tensione e brivido in un film ben diretto dal regista britannico Alex Kalymnios, cresciuto proprio grazie alla televisione e alla regia di diversi episodi di serie Tv rinomate come 'Once upon a time', 'Quantico', 'Salem', 'The 100' o 'Scott & Bailey' per citarne alcune. Nel cast diversi attori molto conosciuti negli States dei circuiti televisivi o cinematografici come la bella attrice protagonista nata in Arizona, Taryn Manning, nella sua carriera apprezzata come co-protagonista in lungometraggi anche di successo come 'White Oleander', accanto a Michelle Pfeiffer, Alison Lohman, Noah Wyle o 'Experimenter' con la regia di Michael Almereyda, un film del 2015 con protagonista la coppia Peter Sarsgaard e Wynona Ryder. La Manning è anche figlia dei tv series come i classici 'Hawai five-0' o 'C.S.I. Miami', o l'amato 'Orange is the new black', nel quale interpreta il ruolo di Tiffany "Pennsatucky" Doggett. Nel cast, accanto a Taryn Manning l'attore californiano, con origini messicane, Raymond Cruz, anch'esso impegnato in diversi episodi di molte serie televisive, al cinema ottimo inteprete in cast come 'The rock' di Michael Bay, 'Qualcosa di personale' di Jon Avnet, accanto a Robert Redford, ma soprattutto ottimo co-protagonista in 'Alien - La clonazione'. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

CLEVELAND ABDUCTION, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Michelle Knight (Taryn Manning), il 23 agosto del 2002 viene rapita dal folle sequestratore seriale Ariel Castro (Raymond Cruz) nella città dell'Ohio di Cleveland. Il folle rapimento dura ben undici anni e le vicende accadute alla Knight rimangono ferite indelebili nella sua memoria. Liberata il 6 maggio del 2013, la Knight fu davvero grande nel rimanere sempre nel pieno di se stimolata dalla voglia di rivedere il figlio, nel frattempo cresciuto, supportata dalla sua grande fede in Dio e da una grande forza di volontà interiore. Durante gli undici anni di prigionia a Michelle si aggiungono altre due ragazze vittime della follia di Castro, Amanda Berry (ruolo interpretato nel film da Samantha Droke) e Gina DeJesus (l'attrice Katie Sarife). La vicenda è ispirata alla cronaca vera di questo folle rapitore e stupratore seriale di Cleveland di origine portoricana. Durante la prigionia le ragazze sono state più volte maltrattate e obbligate dallo stesso Castro ad avere con lui diversi rapporti sessuali controvoglia. Castro ha cambiato anche la location del rapimento trasferendo le ragazze in un'altra casa sempre in Cleveland. La Knight ha davvero avuto grande volontà di riuscire a liberarsi e ciò fu di supporto anche alla altre due ragazze (nel film sono proprio questi i temi sviluppati) anche quando ha dovuto aiutare la Berry nel parto, salvandole così la figlia nata in prigionia, per Castro la ragazza poteva anche morire, così la madre di setticemia. La ferita per la Berry rimarrà indelebile poiché la figlia è proprio nata in seguito ai ripetuti stupri del folle criminale durante la prigionia ed al momento del rilascio la bambina aveva sei anni. La trama è la narrazione di quegli undici anni di vita in reclusione nei quali la Knight ha cercato con ogni mezzo la libertà che arriverà grazie ad un'azione disperata proprio della Berry.

