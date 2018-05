Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 6 maggio: Paolo Gentiloni, Giovanni Moro, Luca Zingaretti, Bocelli

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 6 maggio: Paolo Gentiloni, Giovanni Moro, Luca Zingaretti, Andrea Bocelli, Loredana Bertè ospiti di Fabio Fazio.

06 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 6 maggio, alle 20.35 su Raiuno. Fabio Fazio conduce una nuova puntata del programma che ha debuttato su Raitre nel 2003 e che, da quest’anno, ha traslocato su Raiuno. Nonostante le aspettative, gli ascolti di Che Tempo che fa su Raiuno non stanno rispettando totalmente le aspettative. La scorsa puntata è stata seguita da 4.145.000 spettatori pari al 18.2% di share. Andrà meglio questa settimana? Ad affiancare Fabio Fazio, come in ogni settimana, anche questa sera ci saranno la bellissima Filippa Lagerback e l’ironica Luciana Littizzetto. Anche in questa puntata ci saranno numerosi ospiti. Andiamo a scoprirli.

CHE TEMPO CHE FA, GLI OSPITI DEL 5 MAGGIO

Il primo ospite della nuova puntata di Che tempo che fa sarà l’Onorevole Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dal 2016 e che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 24 marzo. A 40 anni dall’omicidio di Aldo Mori, Fabio Fazio incontra il figlio dello statista Giovanni e Luca Zingaretti, che martedì 8 maggio alle 20.30 aprirà la serata di Rai1 dedicata alla figura di Moro con l’orazione civile “55 Giorni. L’Italia senza Moro”. Altro ospite della serata è una grande eccellenza italiana ovvero Andrea Bocelli che, con la sua Fondazione e quella di Renzo Rosso ha ricostruito una scuola gravemente danneggiata dal terremoto. Bocelli parlerà del suo prossimo impegno musicale: il 29 e il 30 luglio tornerà a cantare al Teatro del Silenzio, l’esclusivo evento sulle colline natie di Lajatico. Ci sarà, inoltre, anche Loredana Bertè accompagnata dai Boombadash con i quali si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Non ti dico no”. Infine ci sarà Mihail, il cantante di origini russe che si esibirà con il singolo “Who you are”.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Al Tavolo di Che tempo che fa, accanto a Fabio Fazio, si siederanno gli ospiti fissi Fabio Volo, Orietta Berti, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ci saranno, inoltre, il campione Adriano Panatta e la Signora del tennis italiano, Lea Pericoli, madrina degli Internazionali di tennis che si disputeranno a Roma dal 7 al 20 maggio. E poi Valentina Lodovini e Francesco Mandelli, protagonisti del film “Si muore tutti democristiani” del Terzo Segreto di Satira. E ancora, Anna Tatangelo, tornata con il nuovo singolo “Smetti di chiedere scusa”, e Jocelyn, un’icona del piccolo schermo degli anni ’90.

© Riproduzione Riservata.