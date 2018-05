Domenica In/ Anticipazioni: il “Processo a Ballando” con 4 amate coppie, Ivana Trump e Rossano Rubicondi

Domenica In, anticipazioni oggi 6 maggio 2018: il “Processo a Ballando con le Stelle” con 4 amate coppie Ivana Trump e Rossano Rubicondi ospiti di Cristina Parodi.

06 maggio 2018 Valentina Gambino

Cosa accadrà durante la nuova puntata di Domenica In che andrà in onda questo pomeriggio? A partire dalle 14 circa, Cristina Parodi intratterrà il pubblico della rete ammiraglia di Casa Rai con un comparto ospiti di tutto rispetto. L’appuntamento si aprirà concentrandosi sul ruolo dei papà dei nostri tempi, per comprendere appieno come e quanto sia cambiato il loro ruolo negli ultimi anni ed esaminare le sfide sociali che i padri odierni devono attraversare. Ospiti in studio l’autore e conduttore Marco Balestri, accompagnato dalla figlia Benedetta, Massimiliano Rosolino, campione nello sport e in famiglia, e Giorgio Ceccarelli, padre divorziato che ha dedicato la sua vita all’affermazione dei diritti di figli, genitori e nonni fondando l’associazione Figli Negati. Successivamente ci sarà la nuova attesa parentesi dedicata al “Processo a Ballando con le Stelle”, dove verranno discussi le vicende più interessanti e discusse della semifinale sabato sera, in compagnia del giurato Guillermo Mariotto e di tre amate coppie protagoniste di questa edizione: Giaro Giarratana con Lucrezia Lando, Gessica Notaro con Stefano Oradei e Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina.

In studio con Cristina Parodi anche un ospite d’eccezione, Ivana Trump, prima moglie dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, accompagnata dall’ex marito Rossano Rubicondi: intervistati insieme per la prima volta dopo moltissimo tempo, illustreranno la loro esibizione sul palco di Ballando con le Stelle nel ruolo di ballerini per una notte e parleranno del loro tanto discusso rapporto di coppia, che verrà esaminato in diretta con il “Gioco delle affinità”. Spazio poi per la star numero uno della musica lirica in Italia: Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo si racconterà a Cristina Parodi ripercorrendo la sua lunga e fortunata carriera. In collegamento da Lisbona, poi, Ermal Meta e Fabrizio Moro racconteranno la loro esperienza in attesa dell’imminente Eurovision Song Contest, dove rappresenteranno l’Italia il prossimo sabato sera. Benedetta Parodi questa settimana si recherà a Napoli, ospite “A casa di...” Veronica Maya. A commentare la puntata, come sempre: Anna Pettinelli, Adriano Panatta, Monica Leofreddi, Catena Fiorello e Claudio Lippi.

