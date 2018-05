Domenica Live/ Anticipazioni: Baye Dame in studio e il web s’indigna con la d’Urso, anche Patrizia in diretta

Domenica Live, anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?

06 maggio 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

La Domenica Live di Barbara d’Urso si presenta già più complicata del previsto. Questo pomeriggio a partire dalle 13.55 circa, torna puntuale la nuova puntata campione di ascolti TV che ogni fine settimana si porta a casa la vittoria sbancando l’auditel. Nonostante il suo sia un vero programma vincente, l’ospite di oggi non rappresenta una grande vittoria, specie per le battaglie che da anni la conduttrice porta avanti. Ed infatti, dopo la squalifica per l’aggressione verbale ai danni di Aida Nizar, quest’oggi Baye Dame Dia sarà tra gli ospiti della conduttrice per interagire e parlare delle ultime dinamiche della Casa del Grande Fratello 2018. Insieme a lui anche Patrizia Bonetti, ultima eliminata dalla Casa che, una volta fuori dal gioco ha scoperto di essere stata nominata da Mariana Falace, sua potenziale amica. La ragazza parlerà sicuramente di questo e avrà anche modo di riferire il suo punto di vista su Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric. Tra i due era nato un possibile flirt ma il campano, dopo avere scoperto delle indiscrezioni su Gianluca Vacchi, si è sentito preso in giro.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti del 6 maggio

Il comparto ospiti di Barbara d’Urso durante Domenica Live, si arricchirà sicuramente di nomi da reality show. Ed infatti insieme a Patrizia e Baye Dame, ci potrebbero essere ancora una volta i due “superboni” precedentemente eliminati dal Grande Fratello. Si parlerà ancora dell’Isola dei Famosi oppure l’adventure game sarà definitivamente archiviato? Barbara d’Urso in queste ore si stava piacevolmente intrattenendo con i suoi estimatori fuori dagli studi Mediaset prima di entrare per potere studiare gli ultimi dettagli della sua trasmissione. Quale personaggio verrà intervistato per una d’Urso-intervista con i fiocchi? Lo scopriremo solo a breve. Nel frattempo, la presenza di Baye Dame in studio ha letteralmente infuocato il web che ha perfino paventato l’idea di boicottare la trasmissione della ruspante conduttrice televisiva… staremo a vedere cosa accadrà dalle 13.55 in poi.

