GIGI D’ALESSIO/ Nuova fiamma dopo Anna Tatangelo, ma è solo uno scherzo (Che tempo che fa)

Gigi D'Alessio è stato uno degli artisti a intervenire nella penultima puntata di Saturday Night Live, il programma di Tv8. Momento non facile dopo la rottura con Anna Tatangelo

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo

GIGI D’ALESSIO, LO SCHERZO SULLA NUOVA FIAMMA DOPO ANNA TATANGELO

Gigi D'Alessio è stato uno degli artisti a intervenire nella penultima puntata di Saturday Night Live, il programma di Tv8 guidato da Claudio Bisio e che ha visto l'artista al fianco di tanti altri vip, come la collega Noemi e il conduttore Daniele Bossari. Anche per l'artista partenopeo, così come l'ex compagna Anna Tatangelo (oggi ospite a Che tempo che fa), gli ultimi mesi sono stati fin troppo duri a causa della loro recente rottura, a cui ha risposto con un maggior impegno nei confronti della musica e della solidarietà. Lo dimostra la folla che si è raccolta lo scorso mese al Cardarelli di Napoli per accogliere l'artista, intento a donare il sangue in una giornata dedicata alla solidarietà. Allontanato per sempre il desiderio di ricucire lo strappo sentimentale con la Tatangelo, sottolinea Napoli Today, il cantante ha annunciato sul proprio profilo Facebook di aver incontrato una nuova fiamma. Una rivelazione che ha tenuto con il fiato sospeso tutte le fan del cantautore, che solo in un secondo momento hanno dovuto fare i conti con lo scherzo del Gigi nazionale, armato di candela accesa per presentare a tutti il suo ultimo amore.

BUONI RAPPORTI CON ANNA TATANGELO?

Il mese di aprile non è stato fra i più semplici per Gigi D'Alessio, a causa della vicenda giudiziaria che ha colpito il figlio Claudio. Quest'ultimo infatti è stato rinviato a giudizio per via della presunta aggressione ai danni di Halyna Levkova, la colf ucraina 40enne. Un episodio che sarebbe avvenuto nell'estate di quattro anni fa e che ha spinto la donna a denunciare il figlio del cantautore per maltrattamenti. Un brutto momento per la famiglia D'Alessio, ancora alle prese con la rottura con Anna Tatangelo. Nel mese di aprile sembrava esserci stato tra l'altro uno spiraglio di luce per l'ex coppia, grazie a una dichiarazione di Orietta Berti resa al settimanale Oggi, in cui ha sottolineato come i due artisti continuassero ad avere contatti quotidiani. Una rivelazione che tuttavia riguarda la decisione dei due ex di continuare ad avere rapporti pacifici per il benessere del figlio Andrea e non un tentativo di ripartire con quell'amore che ha saputo incantare l'Italia fin dalla sua nascita.

© Riproduzione Riservata.