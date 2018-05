Giulia De Lellis/ “Andrea Damante? Mi rivedrà l’anno del mai!”, poi specifica perché non parla di lui

06 maggio 2018 Valentina Gambino

Giulia De Lellis e Andrea Damante: botta e risposta

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati definitivamente. Per una delle coppie più amate nate dal trono classico di Uomini e Donne, pare non esserci alcuna speranza di poter tornare insieme. La ragazza della provincia di Roma infatti, ha parlato con gli estimatori tramite social e non si è mostrata di certo clemente nei confronti del suo ex fidanzato forse un po’ troppo “birichino”. L’ex gieffina ha smentito un potenziale ritorno di fiamma in maniera secca e decisa riconfermando che il deejay non si sarebbe di certo comportato nel miglior modo possibile con lei. “In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? – ha esordito l’influencer tramite i commenti di Instagram - se invece lo facessi io potrei disintegrare volti… ma non ne ho voglia, mi reputo di più! Damante mi rivede l’anno del mai… ma questo lui lo sa bene e ora lo sapete anche voi, così qualche anima bella se ne farà una ragione come presto presto ho dovuto fare anche io”, ha confessato Giulia.

Giulia De Lellis in queste ultime ore ha voluto rispondere ad una follower che le chiedeva delle informazioni sul possibile ritorno di fiamma tra lei e Andrea Damante. Dopo la sua secca risposta, le parole dell’ex corteggiatrice hanno fatto il giro del web davvero in pochissime ore. Inizialmente Andrea Damante è rimasto in silenzio ma poi (forse) ha voluto rispondere alla sua ex fidanzata tramite le Stories di Instagram. Il ragazzo infatti, ha canticchiato una canzone in automobile: “Remind to forget”, ovvero: ricordami di dimenticare. Nel frattempo l’ex protagonista di Uomini e Donne dopo la fine della sua storia d’amore è rimasta ugualmente a Verona, città dove Damante è cresciuto. L’esperta in tendenze infatti, ha preso casa vicino l’appartamento dove precedentemente viveva con il deejay. Questo dettaglio inizialmente, aveva fatto ben sperare che i due ragazzi potessero tentare un riavvicinamento che invece, non avverrà mai.

