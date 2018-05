Grande Fratello 2018/ Caos nella casa, Luigi Favoloso scatena le polemiche: una strategia per rimanere?

Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso continua a scatenare le polemiche nella Casa. Dalla lite con Simone alle lacrime di Mariana: tutta una strategia per la nomination?

06 maggio 2018 Anna Montesano

Luigi Favoloso

Nella Casa del Grande Fratello 15 le liti e i dissapori non mancano di certo. Il grande protagonista però continua ad essere lui: Luigi Favoloso. L'ex di Nina Moric si sta esponendo moltissimo in questi giorni che lo vedono in nomination, destando molti sospetti da parte dei suoi coinquilini. Luigi ha avuto, negli ultimi giorni, scontri con Danilo, forti attriti con Simone Coccia e, nelle ultime ore, anche con Mariana Falace. Tutto parte da un complimento fatto dalla ragazza al sugo preparato da Lucia Bramieri che, scherzando, Mariana definisce "Migliore di quelli preparati da Luigi". Una frase che non piace a Favoloso, che risponde un po' stizzito, Da qui nasce uno scontro molto forte, che porta Mariana addirittura alle lacrime. "Sei una persona estremamente pesante. Io ti credevo una persona amica, se non posso scherzare... Io non ho parole di che persona sei, tu mi vuoi far ingrippare ma hai sbagliato persona, te lo dico già perché io esco pazza più di te! La devi finire, io ho fatto una battuta, chiaro? Ma che me ne frega dei sughi che cucini, sei pesante!".

LUIGI NEL MIRINO DI MARIANA

Luigi è però molto pungente con Mariana: "Non hai un'attitudine all'ironia, assolutamente no, quindi io la tua ironia non la capisco. Ti trovo banale, superficiale e mi offendi ogni volta. Se ti abbraccio è perché ti voglio bene, però poi basta, il dito nella piaga proprio!". La ragazza scoppia in lacrime: "Che persona brutta, mi fa piangere perché mi fa innervosire, è una persona bruttissima, deve uscire subito!" - furiosa poi raggiunge nuovamente Luigi - "Tu stai male con la testa, istighi tutti, sei malato e devi uscire lunedì. Sei un istigatore, sei piccolo". I due si riappacificano qualche tempo dopo, ma sul web scoppia la polemica. "Luigi sta attuando la sua strategia: essere al centro di liti e attirare l'attenzione. Stratega!" si legge sul web. In molti sono convinti che sarà lui ad abbandonare la Casa martedì: sarà così?

© Riproduzione Riservata.