INSTINCT/ Anticipazioni del 6 maggio 2018: uno scambio di persona fatale

Instinct, anticipazioni del 6 maggio 2018, in prima Tv su Rai 2. Dylan e Lizzie indagano sull'omicidio di una ragazza: chi era il vero bersaglio del killer?

Instinct, in prima Tv assoluta su Rai 2

INSTINCT, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, domenica 6 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Instinct, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Senza cuore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre Dylan (Alan Cumming) fa i conti con alcuni problemi domestici, Lizzie (Bojana Novakovic) scopre che la sorella Katie (Genevieve Angelson) si è presentata in città per una visita a sorpresa e cerca di togliere al volo le bottiglie di liquore presenti nel suo appartamento. In seguito i due raggiungono la scena di un crimine: un ragazzo è stato ucciso e abbandonato nel parco. Quando Liz e Dylan raggiungono l'appartamento della vittima, sorprendono Seth Weber (Cody Kostro) nascosto nella stanza di Caleb. Il ragazzo riferisce inoltre che l'amico frequentava una certa Nicki (Gus Birney) negli ultimi tempi, una ragazza conosciuta tempo prima al parco. Poco dopo, Katie (Jennifer Laura Thompson) piomba in Centrale e mette in imbarazzo la sorella. Raggiunta l'insegnate di pianoforte, si scopre che Calen aveva un forte talento e predisposizione per lo strumento. Grazie al video di un provino, Dylan risale al volto di Nicki e scopre che si aggira sempre con un certo Jimmy, che viene ritrovato privo di vita in un capanno trasformato in studio fotografico di una nuova vittima. Anche in questo caso l'arma del delitto sembra la stessa: una lama usata per tagliare la gola delle due vittime. Secondo Dylan inoltre non è da escludere che presto l'assassino uccida ancora. Sul posto vengono trovati inoltre dei disegni firmati Lo Mas Loco, che secondo il professore potrebbe corrispondere ad internet. Lizzie scopre subito dopo che le stesse immagini sono state diffuse tramite internet. Una volta localizzato il cellulare del fotografo, Lizzie ferma Jimmy grazie ad un placcaggio lungo la strada. Dylan invece scopre che Nicki non ricorda nulla, nemmeno il suo nome. La ragazza afferma infatti di aver incontrato Jin sei mesi prima e che il fotografo ha cercato di abusare di lei. Quando il ragazzo ha scoperto della sua relazione con Caleb, ha capito che Jim avrebbe potuto uccidere anche lei. Dylan però è convinto che la ragazza stia mentendo, mentre Lizzie scopre che su entrambe le scene del crimine non sono presenti tracce del principale sospettato. Per poter incastrare Nicki come potenziale assassina, il professore decide di fare leva sul suo bisogno narcisista di prendersi il merito del duplice omicidio. Ottiene così delle conferme riguardo alla sua colpevolezza, ma deve trovare delle prove. Dylan spinge inoltre Lizzie a prendere di petto la sorella sul suo problema d'alcolismo. Grazie ad un'intuizione, il professore capisce che Nicki proviene dal New England e che ha ucciso altre volte prima degli ultimi giorni. Grazie ad uno stratagemma con una ragazza che la conosce, riesce a smascherare le sue menzogne.

ANTICIPAZIONI DEL 6 MAGGIO 2018, EPISODIO 5 "SENZA CUORE"

Dopo essere ritornati indietro di un episodio, la serie Tv proseguirà con la sua normale programmazione. Il caso di questa sera vedrà infatti Lizzie e Dylan impegnati in un nuovo omicidio. Questa volta si tratta di una Jane Doe, di una donna non identificata a cui è stato strappato il cuore. Solo nel corso delle indagini i due protagonisti scoprono che in realtà l'assassino ha fatto un errore ed ha scambiato la vittima per il suo reale bersaglio. Per riuscire ad individuare il responsabile del delitto, Lizzie e Dylan devono quindi partire dal movente ed individuare il vero obbiettivo prima che il killer riesca a scoprire il proprio errore. I primi sospetti del professore riguardano il signor Fallon, il padre della presunta vittima. Il protagonista ha infatti notato che non è rimasto sorpreso nello scoprire che la figlia poteva essere stata uccisa. Maggie invece rivela di aver incontrato Amy Jenkins alcuni giorni prima grazie ad una app per affitti.

© Riproduzione Riservata.