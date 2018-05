Kate e William, Louis Arthur Charles è il terzo Royal Baby/ "Assomiglia a suo padre e lui ne è orgoglioso"

Il terzo Royal Baby, Louis Arthur Charles, figlio di Kate Middleton e il principe William, assomiglierebbe più al papà. Le parole dell'esperta

06 maggio 2018 Anna Montesano

Royal baby, terzo figlio di Kate e William

È un periodo di grande gioia e fermento per la famiglia reale d'Inghilterra. La nascita di Louis Arthur Charles, terzo figlio di Kate Middleton e il principe William, ha dato il via ad un lungo periodo di festa nella royal family. Tra le più felici cvi sarebbe proprio la Regina Elisabetta II che, trasgredendo anche al protocollo, ha preso un elicottero per volare da suo nipote William e vedere il pargoletto appena nato. Intanto in Inghilterra è tanta la curiosità sul bebè e sulle sue somiglianze ai genitori. La giornalista ed esperta di teste coronate Luisa Ciuni fa le sue considerazioni attraverso il settimanale Nuovo e dichiara: "Pare che il neonato assomigli al principe William. E per lui si tratterebbe di un grande orgoglio, visto che il papà è un ruolo che gli piace moltissimo. Del resto, il suo amore per Kate si regge proprio sui sani valori di famiglia".

LE PAROLE DELL'ESPERTA SUL ROYAL BABY

L'esperta infatti sottolinea: "Non dimentichiamo che Will ha avuto un'infanzia difficile. Lady Diana adorava i suoi figli, li coccolava tanto, ma è anche vero che rovesciava loro addosso tutta la sua infelicità. L'incontro con Kate ha cambiato la sua vita, nel clan dei Middleton ha trovato finalmente quell'armonia familiare che non aveva avuto da piccolo, e nella suocera Carole un'importante figura materna". Ma il piccolo Louis, terzo royal baby, è anche la conferma del rapporto sempre più solido tra mamma Kate e papà William e che serve anche a smentire le malelingue che, fino a qualche tempo fa, parlavano di presunta crisi. I due sono invece più innamorati che mai: una vera coppia di ferro, unita ancora di più dal bebè appena giunto in famiglia.

