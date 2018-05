LOREDANA BERTÈ/ Il duetto con i Boomdabash e il nuovo album in arrivo (Che tempo che fa)

Loredana Bertè con Maria De Filippi

LOREDANA BERTÈ, IL DUETTO CON I BOOMDABASH

Loredana Bertè è sempre stata sinonimo di grinta e lo dimostra ancora una volta grazie alla sua presenza nel singolo Non ti dico di no dei Boomdabash, la band salentina che ha appena pubblicato il suo ultimo brano e che rievoca una delle celebri hit della cantante. E la luna bussò è una pagina intramontabile della musica italiana, importante per come sia riuscita a portare il reggae in Italia in tempi non sospetti, alla fine degli anni Settanta. Loredana Bertè sarà inoltre presente oggi nella nuova puntata di Che tempo che fa. Energia e amore ancora una volta per il nuovo lavoro della cantante e della band, attesissimo e già in rotazione radiofonica da alcuni giorni, così come negli store digitali. Il singolo è inoltre il primo estratto del prossimo lavoro discografico della rocker, ricorda Rockol, come ha annunciato la diretta interessata lo scorso aprile in un serale di Amici 2018. Il duetto con i Boomdabash era stato inoltre al centro dell'ultima ospitata della Bertè nel salotto di Fazio, a inizio aprile, dove l'artista ha interpretato un medley delle sue due canzoni Dedicato e Il mare d'inverno.

LA VIOLENZA SUBITA

La grinta di Loredana Bertè è forse famosa almeno quanto la sua voce graffiante e quell'animo impetuoso che l'ha accompagnata fin dalla più tenera età. Anche negli anni più bui della sua vita, come quell'episodio orrendo in cui ha dovuto fare i conti con la violenza di uno sconosciuto. La rocker è infatti fra le donne che hanno denunciato senza timore le violenze e molestie subite, unendosi ad altrettante colleghe e donne comuni nella campagna #MeToo nata in seguito allo scandalo Weinstein che ha colpito l'America. Si ritorna indietro fino agli anni Sessanta, quando la Bertè è appena collettina di Don Lurio e diventa la vittima di un miliardario che la picchia e abusa di lei, fino a ridurla a un cencio, come ha raccontato a SexTelling. Solo dopo averlo colpito con un vassoio ed essersi riuscita a liberare, la Bertè ha avuto la forza di andare in ospedale, ma senza denunciarlo "per il timore che mia madre mi desse il resto".

