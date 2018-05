Le Iene Show/ Diretta e servizi: il “varicella party” e l'indagine sulla mica

Le Iene show tornano in onda oggi, domenica 6 maggio, in prima serata su Italia 1: tra i servizi della serata, quello dedicato al varicella party e sul minerale mica.

Le Iene show tornano in onda oggi, domenica 6, in prima serata su Italia 1. Al timone dello show più irriverente d’Italia che, dal 1997, cerca di fare luce sui problemi degli italiani. Al timone dell’appuntamento domenicale de Le Iene show ci sono Nadia Toffa, Nicola Savino, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani. Tra i servizi più attesi della serata c’è quello realizzato da Gaetano Pecoraro che si occupa di mica, un minerale che molti non conoscono, ma che è presente in tantissimi oggetti che vengono utilizzati quotidianamente. L’inviato de Le Iene Show si è recato in India, a Jarkhand e Bihar dove viene prodotto il 25% dell’intera produzione mondiale. A lavorare all’interno delle cave sono soprattutto minori. Si calcola, infatti, che siano circa 20mila i bambini sotto i 14 anni che lavorano nelle miniere.

LE IENE SHOW: GLI ALTRI SERVIZI DEL 6 MAGGIO

Uno dei servizi più attesi della nuova puntata de Le Iene Show è quello realizzato da Alice Martinelli che si occupa della polemica sul “varicella party”. Tutto è partito da un post su Facebook che, tra le altre cose, diceva: “Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano“. In seguito al post si è scatenata un’accesa polemica su chi è favorevole ai vaccini e chi no. L’inviata de Le Iene cerca di scoprire chi si nasconde dietro quel post ascoltando il parere dell’autrice del post da cui è partito il tutto. Alice Martinelli, inoltre, ha anche ascoltato il parere dell’assessore alla Sanità della Regione Lombardia e di un virologo dell’Università degli Studi di Milano. La nuova puntata de Le Iene show può essere seguita sia in diretta su Italia 1 che in streaming su Video Mediaset.

