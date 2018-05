Mario Orfeo: "Baglioni a Sanremo 2019? Quasi fatta"/ Disponibilità del cantante anche come direttore artistico

Mario Orfeo: "Baglioni a Sanremo 2019? Quasi fatta": è tempo di bilanci per il dg Rai. Il cantante potrebbe essere ancora direttore artistico della kermesse canora.

06 maggio 2018 Emanuela Longo

Mario Orfeo: "Baglioni a Sanremo 2019? Quasi fatta"

Mario Orfeo, direttore generale della Rai, ha approfittato della sua ospitata al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, per fare un bilancio dell'ultimo periodo, soprattutto sul piano televisivo, lasciandosi andare ad una serie di anticipazioni interessanti. La prima ha a che fare soprattutto con un possibile ritorno che potrebbe rappresentare anche un successo-bis. Stiamo parlando della prossima edizione del Festival di Sanremo 2019 che potrebbe vedere nuovamente protagonista Claudio Baglioni, ultimo padrone di casa e direttore artistico della kermesse canora. "Baglioni condurrà Sanremo anche nel 2019? E’ quasi fatta. Ho motivo di pensare che sia più di un augurio", ha dichiarato Orfeo. La notizia sembra essere sempre più certa, al punto da aggiungere: "Nel cda Rai di domani dirò che c'è la disponibilità di Baglioni. Sulla squadra deciderà lui come direttore artistico. Una cosa alla volta". E su Fiorello ed il suo possibile ritorno in Tv, il dg Rai dichiara: "È stato lui a dire che torna su Rai1 a novembre. I giornali titolano così e io mi fido ancora dei giornali". Di certo assisteremo nella prossima stagione televisiva al ritorno di Mara Venier, signora indiscussa di Domenica In, ed è sempre Orfeo a spiegare che la prossima edizione dello storico programma di RaiUno "sarà in versione rinnovata. Il programma ha sofferto l'anno scorso, lo cambiamo, sarà composta da più elementi ma resterà una parte con Cristina Parodi".

MARIO ORFEO: BILANCIO RAI POSITIVO

Soddisfazione di Mario Orfeo anche sul piano dei conti: "Chiuderemo il bilancio 2017 in maniera molto positiva, mi abbiamo rimesso in piedi con un contenimento delle spese. Il 2018 sarà un anno più difficile per la questione dei diritti tv: si prevede un pareggio", ha dichiarato. Sono parole ricche di soddisfazione quelle pronunciate dal direttore generale della Rai che dice di aver accettato il suo incarico per spirito di servizio. Ed orgoglioso lo è anche per la sua azienda che dà lavoro a 13mila dipendenti. Inevitabile un commento anche sul contratto di Fabio Fazio: "Credo che a maggio dell'anno scorso Fazio avesse già un passo fuori dalla Rai. Oggi sta con tutti e due i piedi in Rai: 410mila euro a puntata la domenica costano meno di una fiction. Sarebbe stato grave perderlo, fa un programma di grande interesse. Poi è chiaro, il passaggio a Rai1 ha avuto un riflesso su Rai3", ha dichiarato. E' stato un anno di soddisfazioni ma anche di estremo dolore, questo, per la Rai, in merito alla scomparsa di Fabrizio Frizzi: "Era un talento della tv, sapeva fare tutto. La sua morte è stata la cosa più dolorosa del mio periodo in Rai. Era un talento a 360 gradi, sapeva fare tutto: cantare, presentare. L'affetto che gli ha dato il pubblico lo ha dimostrato, c'era un legame", ha detto il dg Rai. A giugno il suo contratto scadrà ma sul suo futuro nessun commento.

