NCIS 15/ Anticipazioni del 6 maggio 2018: un arresto nella famiglia di Vance

NCIS 15, anticipazioni del 6 maggio 2018, in prima Tv su Rai 2. Vance scopre che la figlia è accusata di furto; la squadra indaga su un nuovo omicidio.

NCIS 15, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS 15, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 6 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 15, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Per un'amica". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alan (James Read) e la moglie Christine Newhall (Gina Hect) scoprono che la figlia si è impiccata al soffitto della sua villetta il giorno del suo compleanno. Dato che si tratta di un ufficiale del JAG, l'NCIS viene incaricata di indagare sul decesso, che secondo i genitori nasconde in realtà un omicidio. Secondo i Newhall infatti Melissa (Kaitlyn Black) non si sarebbe mai tolta la vita da sola e negli ultimi tempi sembrava più felice che mai, soprattutto perché grazie al JAG aveva realizzato il suo sogno di aiutare gli altri ed era vicina alle nozze con il fidanzato David (Brian Hallisay). L'unico particolare che fa pensare che ci fosse qualcun altro nella sua abitazione è il mancato inserimento dell'allarme: i genitori sono sicuri che la vittima fosse fin troppo attenta a questi particolari. Palmer (Brian Dietzen) trova sul corpo della donna due diversi tipi di lividi, alcuni recenti ed altri più vecchi. I sospetti di Gibbs (Mark Harmon) si dirigono verso il fidanzato, che ancora non risponde alle chiamate. Le analisi rivelano invece ad Abby (Pauley Perrette) che Melissa aveva assunto una massiccia dose di diazepam prima di morire, mentre McGee trova nel pc dell'ufficiale un video diario. L'ultimo filmato registrato conferma la versione dei genitori riguardo al suo stato d'animo più recente. Anche il superiore della donna, Bud Roberts (Patrick Labyorteaux, è convinto che non si tratti di suicidio. Ricorda inoltre che alcuni anni prima ha fatto condannare un uomo per violenza domestica ed aveva ricevuto delle minacce. Durante l'interrogatorio, David afferma inoltre di non aver mai saputo dei lividi su Melissa, dato che la donna si era impegnata a rimanere illibata fino al matrimonio. Gli esami medici invece dimostrano che l'ufficiale ha avuto dei rapporti negli ultimi tre giorni. Poco dopo, Bishop (Emily Wickersham) scopre per caso che la voce di Melissa corrisponde a quella di una certa Rita, particolare che fa emergere la doppia vita della vittima. Il caso viene collegato in seguito all'omicidio di un professore, avvenuto diversi anni prima. L'insegnante potrebbe aver violentato Melissa durante il periodo del Liceo, come scritto nel suo vecchio diario, e la stessa cosa potrebbe essere accaduta alla migliore amica Carrie (Valery M. Ortiz). Quest'ultima ammette che diversi anni prima erano state abusate entrambe dal professore e che quando hanno deciso di punirlo, l'uomo è morto a causa di un infarto. Al ritrovamento del corpo, Melissa ha deciso di uccidersi e di confessare le proprie colpe.

ANTICIPAZIONI DEL 6 MAGGIO 2018, EPISODIO 13 "PER UN'AMICA"

Il nuovo caso dell'NCIS vede la squadra impegnata nello scoprire chi ha ucciso un Marines, Scott Jenkins, noto per apprezzare le corse notturne. Sulla scena del crimine vengono ritrovate delle tracce di una Maserati che permette al team di risalire fino a John Kendall, che tuttavia viene ritrovato svenuto sul suo divano. L'uomo riferisce inoltre che la sera del delitto non avrebbe mai potuto guidare la sua auto, dato che un sistema presente a bordo impedisce a chiunque di sedersi alla guida se viene rivelato dell'alcool nei suoi valori. Sui tappetini viene però ritrovato un braccialetto della 15enne Genevieve Bell, che in seguito riesce a fuggire con i propri genitori. La squadra decide così di attirare Maya, una compagna di classe della ragazzina, per scoprire dove si trovi Genevieve, ma anche in questo caso dovranno fare i conto con il padre avvocato della pallavolista. Intanto, Vance scopre che la figlia Kayla è stata arrestata per aver rubato una borsa.

