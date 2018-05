Oroscopo di Paolo Fox, classifica della settimana 6-11 maggio/ Capricorno in cerca del grande amore

Paolo Fox, oroscopo e classifica settimanale dal 6 all'11 maggio 2018 su Dipiù Tv. Cosa prevedono le stelle? I single del Capricorno sono in cerca del grande amore, crisi per lo Scorpione.

PAOLO FOX, OROSCOPO DELLA SETTIMANA 6-11 MAGGIO 2018 SU DIPIÙ TV

Oroscopo di Paolo Fox e stelle sono gli ingredienti preferiti da tutti gli appassionati dello Zodiaco. Anche questa settimana DiPiù TV ci regala le previsioni del celebre astrologo, che ha assegnato cinque stelline e il primo posto in classifica a tre segni in particolare. Il Toro può affrontare ora alcuni discorsi in sospeso in amore. I rapporti nati di recente possono essere confermati. Le coppie che si sono riavvicinate dopo anni potranno vivere una sorpresa interessante, ma in generale i nati del segno hanno bisogno di circondarsi ora di persone di cui fidarsi. Nel Lavoro c'è ancora bisogno di risparmiare a causa di Giove in opposizione. Recupero per gli imprenditori, si pareggia con le spese. I single del Capricorno sono invece pensierosi e alla ricerca di un grande amore. Cautela con le relazioni del passato, buone le nuove conoscenze. Le coppie avranno il coraggio di affrontare un problema familiare in sospeso, ma meglio tenersi lontani dagli scontri nel fine settimana a causa della Luna dissonante. Anche nel Lavoro vanno risolte alcune cose in sospeso, rallentamenti in generale. I single dell'Acquario sono più intriganti grazie al transito di Venere, con ottime occasioni in arrivo e forza grazie a Marte nel segno. Potrebbe rivelarsi importante una storia d'amore nato con qualcuno di un'altra città. Le coppie potrebbero invece essere preoccupate per problemi in famiglia. Fortuna in arrivo nei prossimi mesi, ma cautela con il denaro in tutto il mese di maggio. I debiti del passato spingono a lavorare anche controvoglia. Se c'è qualcosa che non va, entro domenica si potrà chiarire tutto.

Bilancia: noia per le coppie

Quattro stelle per Ariete, Cancro, Bilancia e Sagittario per le previsioni di Paolo Fox e del suo Oroscopo. I single dell'Ariete hanno voglia d'amare e di maggiore tranquillità. Per questo è meglio non cedere alle polemiche, soprattutto domenica. Le coppie più fragili possono recuperare le incomprensioni passate, ma bisogna agire entro sabato. Soprattutto se la coppia già in crisi vuole evitare un nuovo crollo. I progetti realizzati di recente vanno bene, anche se nel Lavoro le cose sono ferme. Qualcuno è nervoso perché deve ripartire. Venere in ottimo aspetto regala al Cancro qualche possibilità in più. Il Cielo favorisce anche i ritorni di fiamma. Le coppie più storiche sono invece alla ricerca di stabilità: si potrà guardare al futuro per mettere in piedi dei progetti. Nel Lavoro ci saranno conferme e crescite, ma bisogna agire in tempi stretti. Ci saranno soluzioni per problemi avvenuti in questi mesi, con risultati soddisfacenti. I single della Bilancia sono ancora un po' tesi. Chi ha un partner morboso, potrebbe decidere di tagliare tutto. Noia per le coppie del segno: chi sta insieme da tempo potrebbe cercare uno svago, magari un viaggio. Un freno alle spese e cambiamenti in arrivo nel Lavoro. Qualcuno potrebbe dover affrontare un piccolo ostacolo nel week end. I single del Sagittario vorrebbero vedere qualche novità all'orizzonte. Luna favorevole dal fine settimana, per un periodo difficile in Amore. Le coppie devono ritrovare passionalità, ma la delusione continua a farsi sentire nel fine settimana. Nel Lavoro meglio calcolare ogni passo da compiere e recuperare le difficoltà finanziarie. Miglioramenti in arrivo, ma sarà l'estate a regalare delle novità.

Scorpione è in crisi in amore

L'Oroscopo di Paolo Fox ci regala la classifica settimanale grazie a DiPiù TV e all'immancabile appuntamento per tutti gli appassionati di stelle. Meno vincenti Gemelli, Vergine e Scorpione, che conquistano questa settimana solo tre stelline. I Gemelli che sono alla ricerca dell'amore ricevono soddisfazioni da Venere in transito. Favoriti i primi giorni della settimana. Le coppie che si sono appena divise potranno avere un'opportunità, mentre altri hanno già un progetto da realizzare. Cambiamenti nel Lavoro, meglio fare attenzione alle spese. I single della Vergine sono in bilico: qualcuno potrebbe troncare una relazione. Chi invece ha il partner giusto al proprio fianco ha un futuro migliore. Le coppie vivono invece un momento importante per i cambiamenti, come matrimoni e figli. Meglio agire entro mercoledì, in caso di proposte. Si vorrebbe cambiare anche nel Lavoro, soprattutto chi è dipendente da tanti anni. Meglio non esporsi questa settimana. Lo Scorpione è in crisi in Amore, anche se le ultime due settimane del mese regaleranno possibilità in più grazie a Venere favorevole. Attenzione alle coppie con Acquario e Leone: troppe tensioni. Alcuni potranno pensare al romanticismo. Lunedì e martedì in calo per il Lavoro, ma si recupera già da mercoledì. Chi ha problemi con un socio, potrebbe decidere di tagliare i rapporti. Solo due stelle per i segni di Leone e Pesci questa settimana. L'Oroscopo di Paolo Fox prevede difficoltà ad inizio settimana per i single del Leone. In un periodo di incertezza, i nati del segno vogliono qualche punto fermo. Le coppie guardano invece verso l'estate, anche se alcuni potrebbero vivere già da ora un trasferimento. Si recupera con lentezza, dopo la crisi di aprile. Nel Lavoro ci sono già stati dei cambiamenti. Cautela per i soldi ad inizio settimana. I single dei Pesci sono invece più stanchi, specialmente a metà settimana. Le stelle spingono a chiarire i rapporti. Le coppie che hanno avuto una crisi per la noia negli scorsi mesi, potrebbero trovare una soluzione. Chi si ritrova solo a causa della fine di una relazione potrebbe discutere ancora a causa di vecchie tensioni. Stelle in conflitto anche nel Lavoro, anche se arriverà la vittoria che si cerca.

