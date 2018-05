Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati/ Scoop a Domenica Live: “Lo ha deciso lei, sono single”

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati: lo scoop a Domenica Live del direttore Roberto Alessi. Sarebbe stata lei a prendere la decisione, ecco perché.

06 maggio 2018 Emanuela Longo

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati

Ormai da diversi giorni, era stato instillato il dubbio in merito alla storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte in seguito ad una sopraggiunta quanto presunta crisi tra i due. L'ex Madre Natura ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi aveva spiegato al settimanale DiPiù come tutto stesse andando per il meglio nella sua relazione con Monte. La giovane aveva espresso il desiderio di andare con calma, senza bruciare subito le tappe, parlando di un sentimento importante e profondo e auspicando di restare al suo fianco anche in futuro. Qualcosa però, nell'ultimo periodo sembra essersi rotto e secondo i giri di Valzer di Verissimo, tra la Di Benedetto e Monte ci sarebbe una crisi più profonda di quella emersa dalle ultime voci di gossip. Il motivo? A detta della trasmissione del sabato pomeriggio Francesco Monte non avrebbe affatto gradito il recente faccia a faccia tra la sua fidanzata e l’ex Matteo Gentili durante la puntata dello scorso lunedì del Grande Fratello. Proprio nel luogo esatto in cui la sua relazione con Cecilia Rodriguez terminò ufficialmente in diretta tv. A parlare però di una rottura vera e propria tra i due, è stato oggi il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, intervenendo alla trasmissione Domenica Live e confermando l'indiscrezione: Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati.

PAOLA DI BENEDETTO E FRANCESCO MONTE SONO SINGLE

Secondo il noto giornalista, spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, la relazione tra i due ex naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sarebbe ormai giunta al capolinea. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Alessi a Domenica Live, di recente avrebbe incontrato Paola Di Benedetto scoprendo che la giovane avrebbe deciso di mollare il bel Monte. A quanto pare, dunque, sarebbe stata proprio lei a prendere la difficile decisione e a lasciare l’ex tronista e non il contrario, come aveva fatto intendere la trasmissione Verissimo. Alla base della rottura, stando all’esperto di gossip, sarebbe proprio la mancanza di sentimenti. La Di Benedetto si sarebbe accorta di non essere poi così innamorata di Francesco come pensava e come aveva dichiarato in alcune recenti interviste, sebbene avesse accusato Monte di non averle mai detto “ti amo”. “Ora sono entrambi single”, ha aggiunto Alessi alla trasmissione domenicale di Canale 5. Barbara d’Urso, dopo aver appreso la notizia, è subito stata colta da un dilemma: dovrà dirlo il prossimo martedì a Matteo Gentili, ex della Di Benedetto? Ma soprattutto, Francesco Monte confermerà presto la nuova rottura nel giro di pochi mesi? Per adesso pare abbia scelto la strada del silenzio.

