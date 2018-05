Paolo Ferrari è morto / Addio all'attore tra protagonista anche di Manuale d'amore 3

Paolo Ferrari è morto, addio al famoso attore italiano ma nato a Bruxelles e che ha recitato con diversi registi importanti come Alessandro Blasetti, Elio Petri e Franco Zeffirelli.

06 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Paolo Ferrari è morto

Paolo Ferrari è morto a Roma stanotte. L'attore italiano aveva ottantanove anni e nonostante questo negli ultimi anni aveva lavorato a diversi film e programmi televisivi. L'uomo era stato sposato con Laura Tavanti ed era inoltre padre anche di tre figli due dei quali avuti dalla prima relazione con Marina Bonfigli, Daniele e Fabio, oltre a Stefano nato proprio dalla storia con la seconda. Paolo Ferrari era anche un grandissimo tifoso della Lazio ed è possibile che oggi la squadra biancoceleste, impegnata nella sfida di campionato contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico, deciderà di dedicargli un piccolo ricordo. Paolo Ferrari era molto amato da tutti perché uomo semplice e di grandissimo cuore, oltre che professionista assoluto. Nei prossimi giorni sarà il momento dei funerali e probabilmente già nella giornata di oggi inizieranno ad arrivare messaggi di ricordo nei suoi confronti.

LA CARRIERA

Paolo Ferrari è nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, ma è italiano al 100%. Il padre era console italiano della città e dopo la sua nascita i genitori hanno deciso di fare rientro in Italia. Ad appena nove anni ha debuttato alla Radio EIAR in cui interpreta il balilla Paolo. Al cinema debutta nel 1938 quando a nove anni è nel cast del film di Alessandro Blasetti, Ettore Fieramosca. In carriera ha lavorato anche con tanti altri registi importanti come Mario Mattoli, Steno, Franco Zeffirelli, Camillo Mastroncinque e Steno. Il suo ultimo film risale al 2012 ed è Teresa Manganiello, sui passi dell'amore. Nel 2011 aveva recitato in un piccolo ruolo nel film Manuale d'amore 3 diretto da Giovanni Veronesi. Ha lavorato molto anche in televisione in diversi sceneggiati come Nero Wolfe, Incantesimo, Fratelli Benvenuti e moltissimi altri. Una carriera costellata da grandi successi che l'aveva visto riscuotere successo in tantissimi contesti.

© Riproduzione Riservata.