Patrick Baldassari, "nuovo" fidanzato di Valeria Marini/ Ritorno di fiamma tra ex, la coppia a Domenica Live

Patrick Baldassari, il "nuovo" fidanzato di Valeria Marini: oggi sono ancora una coppia dopo la rottura di due anni fa. La showgirl lo presenta a Domenica Live.

06 maggio 2018 Emanuela Longo

Patrick Baldassari e Valeria Marini

Il nome di Patrick Baldassari è tornato al centro delle cronache rosa negli ultimi giorni per via di un presunto ritorno di fiamma con Valeria Marini, la showgirl stellare oggi ospite di Domenica Live. I due, a quanto pare, non sono più una ex coppia come dimostrato da una recente paparazzata che li avrebbe visti teneramente insieme in atteggiamenti tutt'altro che amichevoli. Il giovane imprenditore potrebbe essere riuscito a fare ancora una volta breccia nel cuore di Valeria. Tra i due vi era prima stata una vacanza d'amore in Egitto, poi recentemente sono stati nuovamente pizzicati insieme anche dal settimanale Oggi in quel di Milano Marittima confermando così un ritorno della coppia. I due erano già stati insieme per otto mesi nel 2016. Patrick era riuscito a far tornare il sorriso sul volto della Marini dopo la sua storia fallimentare con Giovanni Cottone. I due, in realtà, erano già vecchi amici ma qualcosa era cambiato nei rispettivi cuori portando ad un nuovo sentimento. Era stata la stessa Valeria a dichiarare in una intervista, come rammenta Siciliafan.it: "Ci conosciamo da anni, dalla mia prima partecipazione al Vip Master di tennis che lui organizza a Milano Marittima. Tra noi c'è sempre stato feeling poi diventato amicizia-amore. E oggi questo rapporto mi fa sentire serena e realizzata". Chissà se proprio quel sentimento provato tempo fa sarebbe nuovamente risbocciato tra i due, facendoli ufficialmente tornare ad essere una coppia.

PATRICK BALDASSARI E VALERIA MARINI: RITORNO DI FIAMMA

Due anni dopo la fine della storia d'amore tra Patrick Baldassari e Valeria Marini, sembra essere di nuovo tornato l'amore tra i due. Un riavvicinamento così forte da aver fatto esplodere ancora una volta la passione tra l'imprenditore romagnolo e la showgirl stellare. Come rivela Oggi nei giorni scorsi, tra i due si sarebbero susseguiti incontri discreti e cene a Roma che avrebbero fatto da preludio di romantiche notti insieme. Di recente, la coppia è intervenuta anche al settimanale Nuovo, confermando il ritorno di fiamma. "A Patrick sono molto legata. E ho anche molta ammirazione per Luna, sua figlia, una ragazza di venti anni gentile ed educata, alla quale voglio molto bene", aveva dichiarato la Marini. Ad intervenire era stato anche Patrick che al medesimo settimanale aveva aggiunto: "Ci siamo sempre piaciuti. Ma tutti e due, a causa dei nostri rispettivi lavori, andiamo a tremila tutto l’anno. Stare insieme è davvero complicato, il problema è la distanza e il tempo da dedicarci a vicenda". Ora però, i due sembrano esserci finalmente riusciti. Oggi Valeria Marini ha deciso di presentare ufficialmente il suo "nuovo" fidanzato a Domenica Live.

© Riproduzione Riservata.