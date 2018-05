Patrizia Bonetti a Domenica Live/ Favoloso si sente preso in giro: martedì sera entra nella Casa del GF?

Patrizia Bonetti a Domenica Live: Luigi Mario Favoloso si sente preso in giro per la sua passata relazione con Gianluca Vacchi: martedì sera entra nella Casa del Grande Fratello?

06 maggio 2018 Valentina Gambino

Patrizia Bonetti ospite a Domenica Live

Patrizia Bonetti, ultima eliminata in ordine di tempo dal Grande Fratello 2018, sarà ospite di Barbara d'Urso durante la Domenica Live in onda oggi, 6 maggio. La modella con un passato da "ex di personaggi vip", si è fatta notare nella Casa per gli scambi di coccole con Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. La ragazza una volta fuori dai giochi, ha scoperto anche di essere stata nominata da Mariana, colei che considerata una amica. Di questo però, probabilmente si parlerà martedì sera durante la diretta. Nel frattempo l'ex gieffina, parlando proprio con la ruspante conduttrice napoletana dopo la sua eliminazione, ha affermato riferendosi a Luigi: “I suoi occhi mi danno grande forza. È un ragazzo interessante, non lo nego. Ha una grande testa”. Nonostante il feeling, il ragazzo campano ha fatto una scoperta che non gli sarebbe affatto piaciuta. Ed infatti la Bonetti prima di mettersi in gioco avrebbe avuto anche una storia d’amore con Gianluca Vacchi.

Patrizia Bonetti ospite a Domenica Live

Favoloso dopo avere scoperto la passata relazione di Patrizia con l’imprenditore Gianluca Vacchi, ha mostrato segni di fortissima insofferenza. Secondo l’ex della Moric, la Bonetti lo avrebbe preso in giro. "Non mi fa tanto piacere che lei tre giorni fa ti ha detto che se volesse un figlio lo farebbe con Vacchi. A me ha detto delle cose importanti, per quello ho messo in discussione la mia vita. Ma è stata con uomini molto diversi da me, come faccio a piacerle io? E se non fosse stata sincera…", ha detto Luigi parlando con Veronica Satti. Il ragazzotto dalla testa calda nel frattempo, si era avvicinato anche a Mariana ma poi ha litigato con lei per colpa del ragù di Lucia Bramieri. Patrizia invece, continua le sue Instagram Stories e questo pomeriggio sarà presente tra gli ospiti di Barbara d’Urso, durante Domenica Live. Vedremo se la ragazza chiarirà il suo punto di vista e ci regalerà delle anticipazioni in attesa della nuova puntata di martedì sera.

© Riproduzione Riservata.