RAGAZZE NEL PALLONE/ Su Italia 1 il film con Kirsten Dunst (oggi, 6 maggio 2018)

Ragazze nel pallone, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 maggio 2018. Nel cast: Kirsten Dunst e Eliza Dushku, alla regia Peyton Reed. La trama del film nel dettaglio.

06 maggio 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ANCHE ELIZA DUSHKU

Ragazze nel pallone, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 maggio 2018 alle ore 14,00. Braccia alzate, pon-pon colorati e coreografie in stile 'american college' in questo pomeriggio di Italia 1 con la messa in onda di una commedia brillante. Film del 2000 che diede inizio ad una quadrilogia abbastanza apprezzata nel tempo. La regia fu affidata dalla casa produttrice al regista Peyton Reed, un artista dell'arte videografica che proprio con le videoclip musicali ha iniziato la sua carriera nel cuore della Carolina del Nord. Forse qualcuno di voi ricorderà quella dolce ballata sospesa tra il pop e il college-rock 1974/1975, cantata dai 'The Connells', la regia della clip fu proprio di Reed il quale in seguito girò altri video per la band di Raleigh, capitale dello stesso stato del regista. Nel cinema Reed si è soprattutto dedicato alle commedie leggere, per famiglie, come 'Il ritorno del maggiolino tutto matto' appena tre anni prima di 'Ragazze nel pallone'. Ma solamente negli ultimi anni si è davvero imposto con la regia di 'Ant-Man' ed il sequel 'Ant-Man and the Wasp', una coppia di pellicole dedicate al delicato super-eroe piccino come una formica ma dalla grande forza, soprattutto di volotà. Il cinema di Reed è leggero ma quell'alone 'college' lo rende così tipico di un'America raffinata e di provincia. Tornando nel rock i R.E.M. sarebbero la band ideale per nuove clip, ma il cinema è definitivamente la casa del regista. Nel cast del film, protagonista principale è l'ottima Kirsten Dunst, davvero brava a costruire una carriera tra pellicole leggere sino al cinema più impegnativo, diretta anche da Lars Von Trier, attrice che debuttò giovanissima interpretando il ruolo di una giovane vampira nel cult 'Intervista col vampiro' assieme a Brad Pitt e Tom Cruise. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RAGAZZE NEL PALLONE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di 'Ragazze nel pallone' si incentra sulle attività di una 'crew' di cheerleaders all'interno del classico college in stile americano. Amori adolescenziali e coreografie di supporto ai team sportivi sono i fulcri nei quali si dipanano le storie di ragazze e ragazzi sulla soglia dell'età adulta. In questo contesto Torrance Shipman (Kirsten Dunst) è all'ultimo anno di high school, è un'ottima cheerleader e viene premiata divenendo capitana del suo team. Il suo ragazzo, Aaron (Richard Hillman), è un anno avanti e si trasferisce al college, Torrance si butta a capofitto nelle attività di studio e di cheerleadering puntando a vincere il sesto titolo nazionale di categoria, ma il suo team ha alcuni problemi dovuti alle defezioni di alcuni elementi di punta per motivi di studio, o di fremiti del cuore tipici dell'età, e Torrance dovrà cercare le intese giuste con nuove ragazze da inserire nel gruppo. Tra queste Missy Pantone (Eliza Dushku), da poco entrata nella scuola assieme al fratello, un'ottima ginnasta con la quale costruire nuove coreografie. In una fase di stallo artistico, le ragazze cercano ispirazione guardando i training delle Clovers in California, ma la capitana, Isis (Gabrielle Union) trova alcuni motivi per contestare proprio al team di Torrance di avere copiato le coreografie delle Clovers. Torrance è sbalordita ma la realtà conferma che la sua amica, e precedente capitana nel team, "Big Red" (Lindsay Sloane), in effetti, attraverso la visione di videocassette, copiò davvero le routine coreografiche della crew californiana. Ora la sfida per Terrance sarà quella di dare un nuovo volto al suo gruppo di ragazze, creare nuove coreografie, ritrovare la stima di Isis, vincere il titolo, il tutto senza perdere la media scolastica.

