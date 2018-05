RENZO ROSSO/ Al fianco di Andrea Bocelli per solidarietà (Che tempo che fa)

Renzo Rosso ha avuto un importante ruolo nella ristrutturazione della scuola di Sarnano al fianco dell'amico Andrea Bocelli, oggi ospite di Che tempo che fa

Renzo Rosso

RENZO ROSSO AL FIANCO DI ANDREA BOCELLI PER SOLIDARIETÀ

Renzo Rosso, patron del brand Diesel, un colosso dell'abbigliamento mondiale, ha avuto un importante ruolo nella ristrutturazione della scuola di Sarnano al fianco dell'amico Andrea Bocelli. La struttura è stata appena inaugurata ed è solo uno degli appuntamenti della fitta agenda di solidarietà del manager, come i lavori della Ruga degli Oresi di Venezia che ha voluto sponsorizzare con il benestare del sindaco lagunare. Questa sera a Che tempo che fa si parlerà dell’iniziativa benefica di Rosso e Bocelli. I due big sono infatti accomunati dal forte impegno a favore della comunità e non solo dal progetto che li ha uniti a favore dei bambini delle medie di Sarnano. Rosso del resto non intende fermarsi nemmeno di fronte agli ultimi lavori intrapresi a Venezia, dato che ha già stretto un accordo con il Primo Cittadino, sottolinea La Nuova Venezia, per rifare la pavimentazione dei sottoportici grazie ai fondi risparmiati nella prima opera.

RENZO ROSSO, L’INTERESSE PER IL VICENZA CALCIO

Non cessano le voci di corridoio che vedono Renzo Rosso, patron della Diesel, interessato all'acquisto del Vicenza Calcio. L'asta è di forte interesse per la famiglia proprietaria del brand, dato il legame con il Bassano calcio e la cittadina stessa. E non solo calcio, anche se rimane uno delle passioni più forti di Rosso, ma anche vino. Lo dimostra la presenza delle etichette targate Rosso al Vinitaly dello scorso aprile. Cosa che non sorprende più di tanto, visto che l'imprenditore è noto per le sue visioni a volte folli e di sicuro respiro mondiale, così come per la grande generosità. A dimostrarlo non solo la sua Only The Brave Foundation, la fondazione che ha creato nel 2008 con il preciso intento di lottare contro le disuguaglianze nella società e contribuire allo sviluppo delle aree svantaggiate in un'ottica sostenibile, come sottolinea Il Corriere della Sera. In dieci anni, l'investimento della fondazione è visibile in quei 200 progetti circa che hanno avuto un impatto sui cittadini, come dimostra anche la recente costruzione de La Casa sull'Albero di Busto Arsizio, una struttura adatta ai percorsi di adozione e affido.

© Riproduzione Riservata.