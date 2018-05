ROYAL WEEKEND/ Su Rai 3 il film con Bill Murray e Samuel West (oggi, 6 maggio 2018)

A Royal Weekend, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 6 maggio 2018. Nel cast: Bill Murray, Samuel West e Laura Linney, alla regia Roger Michell. La trama del film nel dettaglio.

06 maggio 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rai 3

NEL CAST BILL MURRAY

A Royal Weekend, il film in onda su Rai 3 oggi, dmenica 6 maggio 2018 alle ore 17.25, è una storia adatta alla fascia oraria di trasmissione, godibile per tutta la famiglia, interpretata da uno dei migliori attori in ambito comico e brillante, Bill Murray. Cos'altro aggiungere di ciò che già é stato detto di questo attore splendido, in grado di mutare le sorti di film alle volte statici come 'Lost in translation', oppure esaltare spalle al suo fianco come Dan Akroyd in 'Ghostbuster', in entrambi gli episodi originali, oppure di tingere di riflessioni pellicole intense come 'Il treno per il Darjeeling', 'The limits of control' di Jim Jarmush, 'Coffee and cigarettes' ancora diretto dallo stesso Jarmush, un regista sempre alla ricerca di comici di spessore e qualità? Non è facile incensare più di ciò che già critica e pubblico hanno trasmesso nei confronti di questo grandissimo attore di prima fascia del cinema americano e internazionale. Alla regia di questa commedia Roger Michell, sudafricano ma pieno di humor britannico che ha trasmesso a pellicole come 'Notting Hill', oppure, nel 2017, il suo ultimo film diretto sino a questo momento, in 'Rachel', trasposizione di un romanzo sottile e arguto del 1951. Nel cast di 'A royal weekend', al fianco di Murray, una serie di comprimari anche di lusso come nel caso di Samuel West, attore londinese rinomato in molte pellicole ambientate nel suo paese come il 'Jane Eyre' di Zeffirelli o 'Casa Howard' di James Ivory. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

A ROYAL WEEKEND, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

In 'A royal weekend' si parla di una particolare e poco conosciuta, molto romanzata in ogni caso, storia d'amore tra il presidente Franklin Delano Roosvelt e una lontana cugina, Margaret Suckley (intepretata dall'attrice Laura Linney, Premio Oscar vinto nella categoria miglior attrice non protagonista per il film 'Kinsey' del 2004). In questa relazione, per lo più epistolare, il presidente vincitore di ben quattro mandati, uno dei presidenti 'stellestrisce' più amato in assoluto dal popolo americano, protagonista nella lotta al comunismo sovietico accanto a Winston Churchill, inizia questa romantica storia durante le fasi finali della malattia che porterà Roosvelt alla morte. La madre del presidente in persona chiede infatti alla cugina di raggiungere Franklin Delano Roosvelt nella sua residenza newyorkese in Hyde park e il loro romantico e tenero amore crescerà soprattutto nello starsi accanto. La cugina cerca di capire un uomo difficile, protagonista della storia contemporanea, ma privandolo della sua figura istituzionale scoprirà un uomo dolce, amabile. Margaret sarà accanto al Presidente durante l'importante visita dei coniugi reali inglesi, Re Giorgio VI e la Regina Elisabetta, giunti in visita a New York per chiedere supporto alleato in previsione dell'invasione nazista dell'Europa e del Regno Unito. In questa chiave e in questo contesto storico s'intrecciano le vicende sentimentali dei protagonisti, con diversi colpi di scena inaspettati in una commedia godibile e leggera nonostante le motivazioni diplomatiche dei reggenti coinvolti.

