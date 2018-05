Stefania Pezzopane a Domenica Live/ “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!”, la difesa dalla d’Urso

Stefania Pezzopane a Domenica Live: “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!”, la difesa da Barbara d’Urso dopo l'intervista da Matrix Chiambretti.

06 maggio 2018 Valentina Gambino

Stefania Pezzopane a Domenica Live

Stefania Pezzopane dopo Matrix Chiambretti interverrà questo pomeriggio nel corso della Domenica Live di Barbara d’Urso. La deputata del Pd ha già ribadito più volte di volere stare al fianco del fidanzato Simone Coccia, attualmente dentro la Casa del Grande Fratello 2018. Nessuna preoccupazione per lei: “viene ripreso 24 ore su 24, al massimo dovrebbe essere lui a preoccuparsi di me visto che sono fuori, libera”, ha scherzato. L’ex spogliarellista sta uscendo molto bene dal programma, essendo uno dei personaggi più divertenti e pacati dello show. Di recente, ha difeso la compagna a telecamere spente scontrandosi con Luigi Favoloso che l’ha brutalmente offesa. “Stai attento alle trappole”, lo aveva avvertito lei prima di farlo partire per questa esperienza. “Ho preso un sacco di voti ed ora siedo alla Camera dei deputati dove porto avanti la battaglia dei territori terremotati, quella è la mia missione politica”, ha spiegato Pezzopane nello studio di Chiambretti parlando anche del suo lavoro.

Stefania Pezzopane a Domenica Live

Riguardo la sua vita privata, l’esponente del Partito Democratico ha un punto di vista ben preciso (oltre che fortemente condivisibile): “alla gente dà fastidio vederti felice”. Per questo motivo è convinta che lo scalpore per la sua storia d’amore con Simone Coccia nasca dal fatto che: “io sono una donna, perchè a parti invertite non ci sarebbe meraviglia ma l’uomo ne sarebbe uscito come un grande eroe”. Piero Chiambretti ha poi domandato a Stefania Pezzopane cosa sarebbe successo se una situazione di questo tipo, avesse interessato una donna di destra: “Gli attacchi sarebbero stati più o meno gli stessi – afferma - ma gli attacchi di donne di sinistra fanno più male, perchè la sinistra è aspirazione alla libertà. Se io scelgo di intraprendere un rapporto importante con un uomo più giovane non vedo cosa ci sia di male e di strano. Le accuse da parte della sinistra mi sembrano assurde e contraddittorie perchè la sinistra è stata sempre per l’affermazione di libertà e diritti”. Per quanto riguarda il Grande Fratello è stata chiara, affermando che il percorso di Simone non deve intaccare il suo lavoro: “siamo due individui e se qualcuno associa le due cose sbaglia. Il mio percorso di lavoro non è legato al suo”. Vedremo cosa dirà questo pomeriggio ospite di Domenica Live da Barbara d’Urso.

