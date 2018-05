STEFANO RICUCCI HA PICCHIATO L'EX PATRIZIA BONETTI/ Lei: “Non sono una mitomane, ho le prove!” (Domenica Live)

Stefano Ricucci, processo per lesioni all'ex Patrizia Bonetti: la versione dell'ex gieffina ribadita anche nella Casa di Cinecittà e quella dell'imprenditore laziale.

06 maggio 2018 - agg. 06 maggio 2018, 15.25 Emanuela Longo

Patrizia Bonetti, oggi ospite per la prima volta a Domenica Live, ha affrontato subito la spinosa questione legata al suo ex, Stefano Ricucci, alle accuse ed alle controaccuse ricevute. La giovane lo ha denunciato per violenza e lesioni ma l'imprenditore, nel 2015, aveva replicato dandole della mitomane. In una clip sono state riassunte tutte le dichiarazioni dell'imprenditore subito dopo la denuncia della ex gieffina, sua ex fidanzata. "Non ero a conoscenza di tutte queste cose messe insieme e che avesse detto, sapevo che mi aveva dato della mitomane e dell'arrivista e che aveva smentito tutto quello che avevo detto", ha sostenuto oggi la giovane al cospetto di Barbara d'Urso, ancora visibilmente scossa. "Sono scioccata", ha aggiunto, spiegando che lo stesso Ricucci avesse sostenuto che fosse caduta dalle scale perché "alticcia". La Bonetti però si sarebbe sottoposta ad una perizia che avrebbe smentito che le lesioni riportate potessero essere collegate ad una semplice caduta, parlando invece di percosse. "La persona che evidentemente non sta bene è lui", ha aggiunto nel corso della sua ospitata a Domenica Live. "Che riesca a sostenere queste cose, non riesco a capire come possa sostenere tutto ciò", ha aggiunto ancora sconvolta, sebbene siano passati diversi anni. Poi ha proseguito: "ho delle prove, siamo in causa da tre anni ormai. Non sono una mitomane esaurita, la mia denuncia è avvenuta successivamente perché superati certi giorni di prognosi la denuncia parte d'ufficio. Le mie non sono parole campate in aria, sono fatti realmente accaduti e io ho le mie prove". Ora Patrizia ha ammesso di essere in attesa della verità e di essere fiduciosa di come andrà il procedimento. "E' una cosa che ti tocca, io ero ancora una bambina, avevo 19 anni, sono basita", ha concluso. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

STEFANO RICUCCI DENUNCIATO DA PATRIZIA BONETTI PER VIOLENZE

L'imprenditore laziale Stefano Ricucci, nelle ultime settimane è tornato nuovamente al centro della cronaca e non solo per le nuove accuse di corruzione in atti giudiziari e che le son costate un nuovo arresto lo scorso primo marzo. In seguito all'ingresso nella Casa del Grande Fratello 2018 di Patrizia Bonetti, eliminata lo scorso lunedì per volere del pubblico da casa, è tornata però a galla una vecchia quanto delicata vicenda che vedrebbe Ricucci accusato dalla giovane, sua ex fidanzata, di presunte gravi violenze. Quella tra l'immobiliarista e la giovane modella 22enne è certamente stata una relazione molto burrascosa culminata con le denunce per lesioni da parte della Bonetti. La ragazza rivelò di essere stata picchiata da Ricucci che, di contro, la denunciò a sua volta per calunnia accusando la modella di essere solo in cerca di visibilità. Come rammenta Today.it, la vicenda della quale è ancora in corso un processo risale al 2015, quando la Bonetti sporse querela ai danni dell'immobiliarista dopo averlo accusato di essere stata da lui schiaffeggiata. Trasportata all’ospedale Umberto I, fu trattenuta in osservazione in seguito ad un trauma cranico facciale per il quale le fu diagnosticata una prognosi di 20 giorni. Stando al racconto della ragazza agli inquirenti, alla base di quella presunta violenza ci sarebbe stata una cena tra la stessa ed il figlio allora 19enne di Ricucci, Edoardo. "Ero uscita a cena con il figlio Edoardo e alcuni amici, poi siamo andati a casa. Ma lui è venuto lì. Mi ha preso a schiaffi e ha portato via il figlio", aveva riferito agli inquirenti.

LA VERSIONE DI STEFANO RICUCCI

Dopo quella denuncia scottante ai danni di Stefano Ricucci, quest'ultimo si era affrettato a replicare ai microfoni di TgCom24: "È tutto falso. Usa il mio nome per finire sui giornali. La denuncio per calunnia. Dovrebbe ringraziarci. Sono stupefatto", aveva detto, riferendo che la loro storia era già finita da tempo. La relazione con Patrizia Bonetti, aveva riferito, era durata appena qualche mese, il tempo necessario per portare l'imprenditore a comprendere che la ragazza fosse solo in cerca di notorietà. "Si comportava male e beveva troppo", aveva aggiunto accusando l'ex gieffino. Quindi aveva fornito la sua versione dei fatti asserendo di averla incontrata nel corso di un aperitivo dopo due mesi dall'ultima volta che si erano incontrati. A sua detta, in quell'occasione Patrizia era ubriaca e il figlio era stato avvertito affinché arrivasse in suo soccorso. Nella stessa intervista a TgCom24, Ricucci aveva ancora aggiunto di non aver "mai fatto del male a nessuno nella mia vita". Una versione che però sarebbe opposta a quella ribadita dalla modella anche nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello: "Se pensi che sono stata ammazzata di botte! 35 giorni di prognosi, da una persona con la quale mi frequentavo, Stefano... Zigomo, trauma cranico, tutta la schiena...", aveva raccontato nei giorni scorsi ai suoi compagni di avventura. Sulla vicenda delicatissima è ancora in corso un processo che stabilirà da che parte sta la verità.

