Sylvester Stallone, Rambo 5: arriva un nuovo capitolo del film con il personaggio cult protagonista. Le vendite internazionali inizieranno durante il Festival di Cannes tra una settimana.

06 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Rambo 5 si farà. Questa è la notizia che ha sconvolto Hollywood e che rilanciata da ScreenDaily ha fatto il giro di tutti i tabloid americani. Sylvester Stallone tornerà a interpretare il veterano di guerra più famoso del grande schermo a dieci anni dall'ultima volta quando nelle sale uscì John Rambo. Il racconto della trama non può non farci pensare a Taken, successo commerciale straordinario con Liam Neeson, perché le anticipazioni ci parlando della scomparsa della figlia di Rambo durante una festa in Messico. Un'avventura che sarà scritta da Matt Cirulnick già conosciuto per il grande successo oltre oceano della serie televisiva Absentia. La produzione del film dovrebbe iniziare a settembre prossimo con le location che al momento portano a paesi come Bulgaria, Isole Canarie e nella splendida città di Londra. Al momento si sa molto poco, ma il film prodotto dalla Millennium Media sarà venduto già durante il Festival di Cannes.

LA SAGA SU JOHN RAMBO

La saga cinematografica legata al personaggio di John Rambo conta fino a questo momento quattro titoli e dopo dieci anni dall'ultimo arriva la notizia del nuovo titolo in produzione. Il debutto risale al 1982 quando nelle sale arriva Rambo con un budget di 14 milioni di dollari e un incasso nel mondo di 125. Un successo talmente clamoroso che porta al sequel dopo tre anni e a un successo raddoppiato negli incassi e addirittura quadruplicato per quanto riguarda il budget. Nel 1988 arriva Rambo III e la tiepida accoglienza da parte del box office porta i produttori a frenare la produzione di un quarto capitolo che arriva con grandi attese, e nuove delusioni nei risultati, venti anni dopo. Nel 2008 esce John Rambo e sicuramente ci si aspettava qualcosa di più dal botteghino, il film infatti nel mondo incasso molto meno degli altri tre capitoli della trilogia. Vedremo se il nuovo capitolo riuscirà a stupire nuovamente il pubblico e soprattutto i produttori.

