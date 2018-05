The Wall/ Anticipazioni 6 maggio: chi giocherà con Gerry Scotti?

The Wall torna in onda oggi, domenica 6 maggio, in prima serata: chi giocherà con Gerry Scotti per sfidare il muro? Quanti soldi verranno portati a casa?

06 maggio 2018 Stella Dibenedetto

The Wall

Nuovo appuntamento in prima serata con The Wall, il famoso game show che permette a due concorrenti, legati da un rapporto di parentela, di sfidare il famoso muro e portare a casa una cifra importante che potrebbe cambiare la vita. Oggi, domenica 6 maggio, in prima serata, Gerry Scotti conduca la quarta puntata di The Wall che, dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo, ha conquistato anche gli italiani che, dopo aver seguito il programma nella fascia preserale durante la prima parte della stagione televisiva, seguono con grande interesse anche la versione serale. Chi giocherà questa sera con Gerry Scotti? La scorsa settimana, a sfidare il muro, sono stati un padre e un figlio e una coppia di ottantenni. Chi giocherà questa sera? Sarà una coppia di coniugi, di sorelle, amici o fidanzati? Lo scopriremo questa sera.

THE WALL, QUANTI SOLDI REGALERA’ IL MURO?

Nella versione serale di The Wall, il regolamento è esattamente uguale a quello della versione preserale. Nella prima parte del programma, la coppia in gara sfida il muro mettendo da parte una somma che rappresenta la base del contratto. Nella seconda fase, invece, la coppia si divide: un concorrente resta in studio con Gerry Scotti per lanciare le palle dal muro mentre un altro concorrente, in una zona isolata, risponde alle domande. Al termine della gara, il concorrente isolato deve scegliere se firmare il contratto o strapparlo rischiando di portare a casa la cifra messa da parte che potrebbe essere superiore, inferiore o uguale a quella della base del contratto. The Wall può essere seguito sia in tv su canale 5 che in streaming su Video Mediaset.

© Riproduzione Riservata.