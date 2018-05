Uomini e Donne/ Nicolò Brigante pensa ancora a Marta Pasqualato? Un gesto scatena il gossip (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazione trono classico. Nicolò Brigante accende i sospetti dopo la scelta: pensa ancora a Marta Pasqualato? Virginia intanto...

06 maggio 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante, Virginia Stablum e Marta Pasqualato

È un periodo ricco di attesa e curiosità per il pubblico di Uomini e Donne. L'attesa è tutte per le imminenti scelte dei tronisti del trono Classico, che arriveranno proprio in questi giorni (maggio è l'ultimo mese di programmazione di Uomini e Donne che poi va in pausa estiva per tornare, quindi, a settembre). Restano da scoprire le scelte di Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Mariano Catanzaro. Gli indizi non mancano: Sara sembra sempre più vicina a Lorenzo Riccardi, nonostante "la testa" sembra suggerirle altro - come lei stessa ha ammesso in una recente intervista; Nilufar potrebbe invece deludere il pubblico di Uomini e Donne (che è quasi tutto schierato con Giordano Mazzocchi) e scegliere Nicolò Ferrari; più "scontata" appare invece la scelta di Mariano, che tra le sue corteggiatrici ha creato un forte rapporto soltanto con Valentina Pivati.

NICOLO' E QUEL GESTO PER MARTA PASQUALATO DOPO LA SCELTA

Ma a destare molta curiosità nel pubblico di Uomini e Donne è anche quanto sta accadendo tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum dopo la scelta avvenuta pochissimi giorni fa. Gli ultimi avvistamenti della coppia fanno discutere e sospettare che ci sia qualcosa che, effettivamente, non quadra. Stando alle rispettive storie social, Nicolò e Virginia non hanno trascorso questi giorni insieme. L’ex tronista, infatti, era a Taormina, Virginia invece si divertiva in discoteca insieme alle sue amiche. Ciò che però lascia di stucco è il fatto che Nicolò segui su Instagram non solo la sua attuale fidanzata, ma anche la non scelta: Marta Pasqualato. Come mai? Cosa ne penserà Virginia? E c'è anche chi ha notato in uno degli ultimi scatti social di Nicolò, la presenza di un elastico per capelli al polso, che sembra proprio essere quello regalatole da Marta...

© Riproduzione Riservata.