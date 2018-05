Uomini e Donne/ È finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? La dama svela il suo piano b (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono over. Sossio Aruta e Ursula Bennardo: una storia già finita? La dama confessa di avere pronto un piano...

06 maggio 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Sembrava essere la volta buona, sembrava davvero che Sossio Aruta avesse trovato la donna che riuscisse a farlo innamorare e a "schiodarlo" dalla nota sedia di Uomini e Donne, ma non è stato così. Ursula Bennardo, la donna che sta frequentando e con la quale sembra essere nata proprio una vera relazione, ha messo Sossio con le spalle al muro, chiedendogli l'esclusiva. Il cavaliere ha però fatto un passo indietro, dicendosi non pronto ad una responsabilità come questa: "Lei ha tre figli, non sono ancora pronto a una tale responsabilità" ha dichiarato. Ma il pubblico si chiede se questa sia la fine di questa storia o se Ursula continuerà a frequentare il calciatore campano. Ursula ha però deciso di chiarire quelli che sono i suoi sentimenti, visto che si è tanto parlato di innamoramento nei confronti di Sossio.

La confessione di Ursula Bennardo su Sossio

"Mi trovo in forte difficoltà. Non riesco a esprimere quello che sento. - ha dichiarato Ursula Bennardo, intervistata per Uomini e Donne Magazine - Non ho reagito quando ho saputo della notte passata con l’altra corteggiatrice perché erano solo due settimane che lo frequentavo. In quel momento la sua condotta mi ha lasciata molto perplessa, ma allora non avevo quella forma di attaccamento che provo ora nei suoi confronti". Ursula però spera che Sossio possa ancora accettare la sua proposta e, se nel caso così non sarà, ha già un piano b: farlo ingelosire. "Forse chiederò dei nuovi corteggiatori per me. Dovrebbe sentire quello che si prova e forse capirebbe." ammette la dama del trono Over. La situazione si fa interessante...

