VERONICA BERTI/ La moglie di Andrea Bocelli, al suo fianco anche nel sociale (Che tempo che fa)

Sono trascorsi quattro anni da quel fatidico sì che Veronica Berti ha detto al marito Andrea Bocelli, che oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa

Andrea Bocelli e Veronica Berti

Sono trascorsi quattro anni da quel fatidico sì che Veronica Berti ha detto al marito Andrea Bocelli. Sei dalla nascita della piccola Virginia, la figlia della coppia. Il sostegno della donna al fianco del tenore, oggi ospite a Che tempo che fa, è sotto agli occhi di tutti, salvo alcuni dettagli privati che la Berti ha deciso di confidare al settimanale Oggi. Come le proposte indecenti che il marito le invia via email al pari di rime e poesie, un tratto tipico del suo lato romantico. La coppia si sostiene a vicenda e non è corretto pensare che il tenore si appoggi alla moglie, quanto il contrario dal punto di vista spirituale. L'artista è riuscito infatti a convertire la consorte grazie al loro primo incontro, riuscendo a scalfire quel clima ostile verso la Chiesa con cui Veronica è cresciuta in famiglia. La donna si è battezzata infatti solo a 23 anni.

VERONICA BERTI, LA MOGLIE DI ANDREA BOCELLI

Una scelta consapevole quindi, che per Bocelli è stata invece come una sorta di sfida. Del resto, racconta la moglie, l'artista ha la competitività nel sangue. Lo dimostra un episodio di qualche anno fa, quando la Berti avrebbe cercato di impedirgli di fare surf a 50 anni: la risposta di Bocelli è stata eclatante. Un'intera estate trascorsa fra onde e surfate. Veronica Berti è al fianco del marito Andrea Bocelli anche nella missione umanitaria della loro fondazione. I progetti di solidarietà realizzati in Italia e nel mondo dalla Andrea Bocelli Foundation sono molteplici, tanto che ci sarà anche la moglie dell'artista il prossimo 17 luglio a ritirare l'Ischia Humanitan Award per l'impegno profuso a favore della comunità. La generosità dimostrata dall'artista e dalla moglie ha permesso inoltre al tenore di ricevere nel mese di aprile il Premio Scicli, grazie ad una cerimonia voluta anche per dare vita al progetto L'economia del dono della Fondazione Confeserfidi.

L’IMPEGNO NEL SOCIALE CON IL MARITO

Veronica Berti è stata invece centrale nella realizzazione della sfida di ricostruire la scuola di Sarnano in soli cinque mesi, come ricorda Il Giornale di Vicenza, una presenza costante e attiva che ha contribuito a segnare un'importante vittoria per il Paese. La vicepresidente della ABF, la Fondazione che porta il nome del marito e che rappresenta la famiglia dell'artista, in occasione dell'inaugurazione della struttura ha sottolineato come la ricostruzione sia stata una promessa mantenuta ai bambini della comunità di Sarnano. Era importante meritare la fiducia dei piccoli e riuscire a mantenere il passo con le loro aspettative. Anche per questo, ricorda nel suo intervento, il progetto ha coinvolto la Berti e il marito e ha permesso alla Fondazione di superare l'inverno rigido che sembrava aver compromesso la tempistica serrata per il completamento della struttura.

