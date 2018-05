Valeria Marini contro Rita Rusic/ “Non è mai stata carina con me” (Domenica Live)

06 maggio 2018 Silvana Palazzo

Valeria Marini contro Rita Rusic

Valeria Marini torna a Domenica Live: la showgirl non sarà da Barbara d'Urso solo per presentare il suo nuovo fidanzato, ma anche per rispondere alle pesanti accuse che ha ricevuto da Rita Rusic. «Ci sono persone che vengono solo quando ci sono fotografi e telecamere o addirittura li fanno venire loro, per farsi pubblicità. Facciamo subito un nome: Valeria Marini», ha dichiarato in merito alla festa di compleanno di Vittorio Cecchi Gori a Roma. L'ex moglie infatti non è stata invitata alla festa, a cui comunque hanno partecipato i figli dell'ex produttore cinematografico, mentre Valeria Marini ha preso parte ai festeggiamenti. «Tutto fatto a posta per dare fastidio alla famiglia. Quando il mio ex stava male abbiamo visto chi c’era», ha raccontato Rita Rusic. La showgirl sarda finora non ha replicato, ma a Domenica Live oggi potrebbe farlo. Nella scorsa puntata aveva dichiarato: «Rita Rusic ha sempre fatto dichiarazioni non carine nei miei confronti, anche se io ho conosciuto Vittorio quando lui era già abbondantemente separato e anche se ho sempre cercato di mettere pace».

VALERIA MARINI CONTRO RITA RUSIC, IL CASO A DOMENICA LIVE

«Una serata speciale, un compleanno speciale per una persona speciale», così Valeria Marini, ex di Vittorio Cecchi Gori, ha commentato la festa di compleanno per il suo ex grande amore. La showgirl si è mostrata al suo fianco e tenerissima nei suoi riguardi. Alla festa mancava però l'altra donna della sua vita, Rita Rusic. Quest'ultima a Sabato Italiano ha lanciato duri attacchi a Valeria Marini. «Non dovevano esserci telecamere e fotografi a quella festa, Mario è molto restio a mostrarsi e a essere fotografato. Lei ha rovinato la famiglia. Io mi ricordo i Natali in cui Vittorio non poteva venire a casa, per 5 anni non ho potuto parlare con Vittorio. Mi ricordo una festa di compleanno di Mario in cui sono arrivata con Angelo Perrone e siamo stati cacciati davanti a tutti. Certe cose non me le voglio dimenticare». Parole dure che dimostrano tutto il rancore che Rita Rusic ha nei confronti di Valeria Marini.

